...a maggior ragione per chi, come noi umbri, vive in una bellissima regione. Ora che ci sono vietate, sogno il vagabondare da una località all'altra, percorrendo strade poco transitate, attraversando colline o dolci passi appenninici al confine con la Toscana, le Marche, la Romagna con a portata di mano soste in deliziosi paesi e le loro ricchezze artistiche di tutto rilievo.

Se poi l'automobile è aperta, una spider cioè, o è dotata di un bel tettino apribile, le sensazioni sono ancora più intense: il vento avvolge l'amata accarezzando le aerodinamiche forme, e i profumi della primavera ti convincono della importanza della lentezza. Adesso che ci è negato, il rimpianto è più acuto.

Sino agli anni '80 le gite fuori porta si vivevano con un certa periodicità, si caricava la famiglia e via verso mete ricche di trattorie o di prati accoglienti dove stendere il plaid e magari accendere la radiolina (altro genere sparito) per le partite giocate tutte insieme, e non distribuite su 7 giorni e in orari improbabili. Non so dire il perché, ma passeggiare in automobile genera il piacere di vagabondare e una nobile sensazione di libertà, come forse solo la bicicletta è in grado di generare. Ricordo con piacere un carissimo amico e noto commercialista di Foligno, Marcello Giustozzi, che quasi tutte le domeniche, a bordo della sua bella quanto delicata Jaguar, terminato il pranzo, scorrazzava sulle colline intorno a Foligno ascoltando tutto il calcio minuto per minuto. Non che Marcello non avesse una buona radio e una comoda poltrona in casa, solo che con la complicità della sua amata riusciva a coniugare l'interesse per lo sport nazionale con il piacere di muoversi. Confesso che ripenso spesso a quelle domeniche con la inconfondibile voce di Enrico Ameri e, domenica scorsa, con il derby milanese che valeva il primo posto in classifica, la tentazione di riprovare quella semplice esperienza ce l'ho avuta. Sarebbe stato bellissimo, magari a bordo di un'auto degli anni '60 con la radio che continuamente gracchiava o perdeva la stazione, il motore che ogni tanto balbettava. Presto torneremo a mettere il naso fuori dal comune di residenza e, se proprio non ci interessa il calcio alla radio, sicuramente saremo attratti dalla libertà, scusate da quel sano vagabondare di cui tutti abbiamo bisogno, compresa la nostra amata automobile. Dicono che tutto andrà bene, a parte lo slogan tutto dipende da noi. Buona domenica.

Ruggero Campi

