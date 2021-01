segue dalla prima pagina

...a cercarla per anni in altre analoghe e terribili circostanze. Passa per l'obitorio un carabiniere. Solleva il telo cerato, guarda e non ha dubbi: è la ragazza dalla vita disordinata e che vive di espedienti che ha incrociato in un paio di lavori antidroga. Il 4 gennaio 1990 Francesca Ragni, 27 anni, è un cadavere avvolto in un piumone rosso tenuto fermo da cavi elettrici nerastri che fasciano stretto l'involucro. Lo scoprono per caso tre ragazzini che giocando al calcio sono andati a raccattare il pallone sotto il pontile vecchio di Sant'Arcangelo a pochi metri dalla riva. La coperta ha lasciato scoperto un piede, un piede di donna dentro una calza nera di nylon. Dentro il fagotto c'è la vittima, maglione, pantaloni, nessun gioiello, nessun documento; lo squarcio di una coltellata alla gola e una gravidanza al settimo mese di gestazione. Si, è Francesca, confermano la mamma e le sorelle. La conoscevano in molti tra piazza Grimana, Corso Vannucci e l'Ostello della gioventù. Sono gli anni dell'espansione incontrollabile del mercato degli stupefacenti . Lei non ne faceva uso ma è questo territorio che la polizia mette sotto pressione. Trovano un testimone che ricorda. Il giorno del delitto Francesca Ragni era con Isabel Lete , 26 anni spagnola. Conversavano davanti a palazzo Gallenga. E' la svolta: la ragazza porta a un cuoco di 42 anni, Nazareno Pieroni, con il quale ha una relazione . L'uomo è nel mirino, lo prendono e lo portano in questura. Nega. Il sostituto Michele Renzo insiste. Pieroni cede e confessa. E si difende: non l'ho fatto apposta, volevo violentarla, si è rifiutata, abbiano lottato, è morta per l'aggressione. L'autopsia di Laura Reattelli racconta un'altra storia. Terrificante, peggiore se possibile. Quando è stata incartata nel sudario di coperte Francesca era ancora viva e poteva essere salvata. E' morta per asfissia da annegamento. Il processo di primo grado si blocca sulla soglia della camera di consiglio: la Corte d'Assise rinvia gli atti alla Procura per la riformulazione del capo d'accusa. Il giudice preliminare- forti una consulenza di segno opposto- aveva modificato quello originario del piemme : da omicidio volontario a omicidio colposo. Superato questo passaggio procedurale al giudizio con il rito abbreviato il pubblico ministero chiede che Nazareno Pieroni venga condannato a 21 anni di reclusione. Per Isabel Lete la pena deve essere identica perché ha concorso nell'omicidio. Il cuoco viene condannato a 14 anni per omicidio volontario. La spagnola è assolta. Al processo d'appello c'è un nuovo ribaltamento del capo d'imputazione. La corte d'assise conferma la condanna del primo e l'assoluzione della seconda . Ma il carcere per Nazareno Pieroni viene ridotto a cinque anni. Per i giudici è colpevole di tentata violenza carnale, lesioni gravi ma ha causato la morte di Francesca Ragni senza la volontà di uccidere. La creatura morta con la madre prima di nascere è appena una citazione dell'autopsia.

Alvaro Fiorucci

