Venerdì 3 Settembre 2021, 05:01

segue dalla prima

Ma il problema è che i residenti stessi non ne possono più. E non si fanno particolari problemi ad affacciarsi alla finestra e urlare ai balordi che di sotto si stanno lanciando bottiglie di vetro e pietre che devono «andare via».

È successo nel tardo pomeriggio di ieri. Improvvisa, la rissa esplode nel cortile del super condominio della parte finale di via del Macello, quella che incrocia con via Settevalli, e dilaga nel cortile e in parte anche in strada.

A confrontarsi e picchiarsi un gruppo di stranieri: inizialmente sono spintoni e qualche calcio, già basterebbe così ma invece la violenza deve ancora mostrarsi in tutta la sua brutalità. Ecco i balordi coinvolti nella rissa che si azzuffano e mentre ciò avviene alcuni di loro si allontanano andando ad armarsi con bottiglie di vetro trovate nei cestini ma anche con delle pietre trovate lungo la strada.

Il rumore del vetro che si rompe o dei mattoni che cadono a terra dopo essere stati lanciati contro gli altri contendenti oltre che turbare fa particolarmente arrabbiare i residenti alle finestre, che iniziano ad urlare di tutto alle persone coinvolte nella rissa. Un'altra brutta, bruttissima giornata dalle parti della stazione.

Mi.Mi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA