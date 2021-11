Lunedì 8 Novembre 2021, 05:02

Il convegno/corso di formazione dal titolo Le controversie medico legali in tribunale: aspetti pratici ha fatto il punto della situazione e, in Umbria come in Italia, l'ortopedia risulta essere l'unità in cui si registrano le maggiori richieste di risarcimento, poi seguita da pronto soccorso, chirurgia generale, ostetricia e ginecologia

L'iniziativa è stata promossa dall'associazione La Bilancia della Salute e patrocinata dal Sumai, associazione sindacale dei medici specialisti ambulatoriali. I lavori sono stati introdotti dal presidente dell'associazione e segretario regionale Sumai, la dottoressa Francesca Castellani. Alla tavola rotonda, moderati dal professor Mauro Bacci (ordinario di Medicina Legale dell'università di Perugia), sono intervenuti il medico legale Sergio Scalise Pantuso, la dottoressa Stefania Troiani (direttore della Terapia intensiva neonatale di Perugia), il procuratore aggiunto di Perugia Giuseppe Petrazzini, il giudice presso la sezione civile del tribunale di Perugia, Luca Marzullo, e l'avvocato cassazionista Pietro Laffranco. «Non vanno colpevolizzati i medici ma bisogna tutelare i diritti dei pazienti e va assicurata una corretta procedura nel pieno contraddittorio tra le parti in sede civile, penale e contabile» ha detto al Tgr lo stesso Laffranco.