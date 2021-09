Sabato 4 Settembre 2021, 05:03

I protagonisti in questione sono i genitori del minorenne inglese che mercoledì pomeriggio era pronto a imbarcarsi a Sant'Egidio su un volo che lo avrebbe ricondotto a Londra. Si era presentato all'aeroporto perugino munito di regolare biglietto, ma è incappato nei controlli della polizia: grazie all'incrocio delle banche dati sui positivi al coronavirus, gli agenti sono risaliti al fatto che il ragazzino non aveva superato il test del tampone e dunque era positivo al Covid nonostante cinque giorni di quarantena fatti appena sceso dall'aereo in Italia.

Insomma, sarebbe dovuto restare in isolamento e invece stava per tornare in Inghilterra prendendo un aereo con persone ignare del suo stato di positività, probabilmente non particolarmente grave ma comunque fuorilegge rispetto alle regole in atto per contenere e superare l'emergenza pandemica.

Immediatamente il ragazzo è stato restituito ai familiari e segnalato all'Asl per essere posto in isolamento, come da protocollo. Ma la questione resta: ha fatto tutto da solo oppure i genitori lo hanno aiutato nel tentativo di fuga verso l'Inghilterra? Elementi che toccherà agli inquirenti stabilire. Il ragazzino, poco più che adolescente, è stato denunciato ma in quanto minore una forma di responsabilità potrebbero averla anche i genitori.

