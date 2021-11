Lunedì 15 Novembre 2021, 05:04

Come rovinare un bel pomeriggio di grande volley, con la squadra del presidente Sirci che ha travolto anche Milano e continua la sua entusiasmante corsa al vertice della classifica di Superlega: al termine della gara giocata al PalaBarton, infatti, diversi tifosi si sono resi conto di come le proprie auto fossero state danneggiate nel tentativo di rubare ciò che era stato lasciato all'interno. In alcuni casi, purtroppo, l'assalto sarebbe andato a segno.

Assalti avvenuti nelle aree parcheggio di Pian di Massiano facilitati non solo dal fatto che i proprietari si trovassero all'interno del palazzetto ma anche dal buio dovuto alle corte giornate di questo particolare periodo dell'anno. Un periodo infatti in cui, statisticamente, almeno fino a dopo le feste di Natale si verifica un'impennata di furti proprio nella fascia pomeridiana. Soltanto un anno fa di questi tempi non si è avuta l'impennata, inevitabile del momento che la zona rossa conseguente alla diffusione del Covid e tutte le restrizioni del caso avevano chiuso in casa molte persone e dunque per i ladri era tutto più difficile.

Dalle auto alle case, dalla zona di Pian di Massiano a quelle di Pila e Castel del Piano: la strada racconta come nel tardo pomeriggio/sera di sabato le due frazioni confinanti siano state interessate da alcuni furti commessi presumibimente dalla stessa banda in azione. Nella zona di Castel del Piano intorno alle 18, in quella di Pila un po' dopo e a ridosso dell'ora di cena, Carabinieri al lavoro.

Mi. Mi.