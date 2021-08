Venerdì 20 Agosto 2021, 05:01

segue dalla prima

Attimi di follia e panico in un parco, con il coraggio, dopo aver seminato il terrore di tornare bellamente a casa, dove però il papà furioso è stato rintracciato in poco tempo della polizia.

Gli agenti della squadra volante infatti sono stati inviati dalla sala operativa della questura in zona Castel del Piano anche se alcuni testimoni parlano di Madonna Alta, dove magari è andata in scena una situazione simile - dove un cittadino di origini romene, di 54 anni, all'interno di un parco pubblico e in presenza di diversi bambini, si è trasformato, secondo i racconti di chi era presente, in una vera e propria furia umana.

I poliziotti, una volta sul posto, non hanno trovato il 54enne ma tutte le alre persone scosse dall'accaduto, che hanno aiutato a raccogliere tutti gli elementi utili per fare chiarezza sull'evento e descrivere quanto accaduto. Secondo le testimonianze, di fatto l'uomo, all'improvviso, si è avvicinato a una bimba accompagnata dalla propria nonna e, rivolgendosi alla piccola, le ha urlato contro in malo modo di aver rotto un giocattolo alla propria figlia. Maleducato certamente, ma con la bambina si è fermato alle parole. Purtroppo però, nel momento in cui la povera nonna ha cercato di farlo ragionare e di allontanare la nipotina, il 54enne le si è avventato contro spintonandola e sputandole addosso, scaraventandola con violenza a terra. L'uomo, vista la reazione dei presenti all'invito alla calma e alla ragionevolezza, ha poi aggredito verbalmente e minacciato chiunque provasse a indurlo alla ragione.

Addirittura un signore presente, è stato raccontato, nel tentativo di proteggere il proprio padre 94enne, si è visto raggiungere da pugni al volto e al corpo. A quel punto i poliziotti sono riusciti a rintracciare l'uomo, che nel frattempo appunto era rientrato nella sua abitazione, e lo hanno denunciato per minacce e lesioni personali, dopo che tutte le vittime hanno sporto formale querela nei suoi confronti.

Egle Priolo