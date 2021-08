Giovedì 26 Agosto 2021, 05:01

VIABILITÀ

Scatta il piano di riqualificazione della segnaletica orizzontale definito nei giorni scorsi dal Comune. Sono previsti interventi in tutta la città, divisa in tre zone con altrettante ditte al lavoro. Per l'esecuzione degli interventi sono previste alcune modifiche alla viabilità. La mappa dei cantieri parte da via Angelini, strada Castel del Piano Pila, via Dottori, via Fiesole, via Mascagni, via Pergolesi, via Pievaiola (tratto via Corcianese via Strozzacapponi), via Settevalli (tratti), via Strozzacapponi e via Liberati dove si andrà avanti con il rifacimento delle strisce fino alla fine di ottobre. Nei punti interessati dagli interventi potranno essere disposti sensi unici alternati o restringimento della corsia di marcia. Analoghi provvedimenti, nella zona nord della città, per strada Tiberina nord (centri abitati di Casa del Diavolo, Resina Sant'Orsola, Sant'Orfeto La Cinella), via delle Marche, strada Eugubina (abitato di Pieve Pagliaccia), via Assisi, via Maniconi, via Mastrodicasa, via Puccini, Via Messina (intersezione strada Canneto Sant'Angelo).

GLI ALTRI PUNTI

Anche l'area della stazione e del centro storico viene interessata dal piano di riqualificazione della segnaletica stradale. Fino al 5 ottobre sono previsti interventi in via Alfieri, via del Fosso, via Fontivegge, via Mentana, via Sicilia, viale Centova, via Mario Angeloni, via Cortonese, via Fiorenzo di Lorenzo, via dei Filosofi, via della Pallotta, via Orsini. Sempre nel cuore della città e nella fascia limitrofa al centro, sbloccati lavori anche per via XX Settembre, via Campo di Marte, via della Quarzite, via Di Duccio, via Alberti, via Eugubina, via Pellini, via Tuderte, Corso Cavour, Borgo XX Giugno, via XIV Settembre. Analoghi i provvedimenti per la viabilità, che saranno indicati con segnaletica adeguata dalle ditte al lavoro.

IN ZONA ELCE

Modifiche alla viabilità per interventi alla rete elettrica nella zona di Elce. Sono previsti lavori da lunedì prossimo fino a metà settembre. In particolare saranno interessate dai lavori via Vecchi, via Alighieri e via Valentini. Le prime modifiche riguardano, da lunedì al 3 settembre, il divieto di transito e di sosta con rimozione in entrambi i lati, disciplinati da segnaletica, in via Bonaparte Valentini, nel tratto a senso unico di marcia compreso tra il civico 18 e il civico 57.

A LACUGNANO

Sempre in tema di modifiche alla viabilità per interventi su strade e sottoservizi, nei prossimi giorni (6-9 settembre) senso unico alternato in strada Monte di Lacugnano (nel tratto che porta al campo sportivo del quartiere) per la posa di una condotta di gas metano.