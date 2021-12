Lunedì 20 Dicembre 2021, 05:01

VIABILITÀ

A fronte di tanti problemi e segnalazioni, continuano gli interventi di asfaltatura e rifacimento della segnaletica stradale in città. Il Comune, in fatto di strisce, mette mano anche in questo periodo ad alcune vie.

Un'ordinanza della struttura Sicurezza dell'ente dispone, per consentire l'esecuzione dei lavori, alcune modifiche alla viabilità in relazione allo svolgimento degli interventi fino al 10 gennaio.

La mappa delle strade oggetto di intervento include via Tosca, via Messina, via Grieco, via Quintino Sella, strada Santa Lucia, Borgo XX Giugno, poi la centralissima piazza Italia, via dell'Acacia, piazza Cherubini. E ancora via Guerra e via Magnini. In tutte queste strade, con il personale addetto al lavoro, scatterà dalle ore 7 alle ore 18 un momentaneo restringimento della corsia di marcia con limite massimo di velocità di 30 chilometri orari. Previsto anche il divieto di sosta con rimozione.

Il giro di vite arriva a seguito di interventi di asfaltatura ma anche in tratti dove la segnaletica è svanita da tempo. A questo proposito continuano a spuntare fuori segnalazioni relative alle strisce pedonali invisibili. Un elemento che, sommato alla piaga dell'alta velocità che si riscontra in tanti tratti viari della città, costituisce un elemento di pericolo per i pedoni.

Ma anche dove gli attraversamenti sono ben visibili, non mancano i problemi. Proprio per l'alta velocità.

Un caso è quello di via Martiri dei Lager, dove nonostante attraversamenti nuovi di zecca, rialzati e colorati di rosso, i pedoni sono a rischio perché «sempre più spesso, anche la notte, c'è chi passa a velocità molto elevata».

Una criticità segnalata al Comune anche in occasione dell'inaugurazione del parco Vittime delle Foibe nei giorni scorsi. Una proposta fatta da chi abita in zona, è quella di estendere a quella fascia la Zona 30 prevista per l'area di via del Macello.

Ri. Ga.

