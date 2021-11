Martedì 9 Novembre 2021, 05:01

LA POLITICA

CITTÀ DI CASTELLO Adesso la consiliatura può cominciare. Alle 19,08 Luca Secondi s'infila la fascia tricolore («Devo curare la forma che ritengo importante») e pronuncia la breve formula del giuramento che a tutti gli effetti lo rende sindaco di Città di Castello. «È un passaggio notevole, l'emozione c'è», ma va spedito nel presentare la Giunta («Un mix che può portare energia e voglia di lavorare») e nel rinfrescare temi sui quali ha impostato la campagna elettorale ed il dopo elezioni. Carezza ancora una volta La Sinistra, rimasta fuori dall'esecutivo, promettendo di farsi «portare avanti un progetto politico che è stato elemento fondamentale per la nostra vittoria». Garantisce il «rispetto delle posizioni altrui», annuncia «incontri periodici e costanti di ascolto e sinergia», evidenzia i quattro cardini del programma: «economia, sanità, sociale, infrastrutture». Intanto, «l'assessore Melasecche ha annunciato che il 22 novembre ci sarà la firma per l'affidamento della piastra logistica al soggetto gestore e sarà la prima in Umbria». Alla fine Secondi si prende la scena, ma il vincitore del pomeriggio è Luciano Bacchetta che diventa presidente del consiglio dopo averne fatto il proprio obbiettivo da diversi mesi. L'investitura arriva al termine di due scrutini quasi in fotocopia. Nel primo, 16 voti all'ex sindaco, 4 a Luca Serafini, esponente della lista civica Luca Secondi Sindaco, 5 schede bianche. Quorum insufficiente. Nel secondo 16 voti a Bacchetta, 5 a Serafini, 4 bianche. Game over. Chi temeva qualche agguato dopo i mugugni degli esclusi dalla Giunta tira un sospiro di sollievo. «Quando avrò qualcosa da dire scenderò fra gli scranni, come presidente sarò asettico ed imparziale, il presidente non deve farsi notare», si presenta Bacchetta. Come vice avrà Filippo Schiattelli, di Unione Civica Tiferno, 9 voti. Uno a testa Elda Rossi, di Fratelli d'Italia, e Serafini. Schede bianche, 14.

W. Rond.