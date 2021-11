Mercoledì 3 Novembre 2021, 05:02

IL CASO

«Se non mi fai entrare ti faccio sparare». Follie notturne, i locali e chi dopo oltre un anno e mezzo di chiusure torna finalmente a divertirsi vittime di pochi. Gruppi, gruppetti di giovani pronti a portare violenza in qualsiasi contesto si trovino. Rovinando la serata della stragrande maggioranza di chi vuole soltanto passare qualche ora spensierata e di chi con grande fatica, dopo essere rimasto per mesi senza lavorare, comincia a rivedere la luce. Follie che poi dilagano anche sui social: tante le visualizzazioni e le condivisioni, su un canale che trasmette risse in tutta Italia, di una violentissima zuffa scoppiata qualche tempo fa all'esterno di un locale perugino e che vede coinvolti due gruppi di giovani, con altri che assistono e riprendono.

Un'ingiustizia che, sostiene chi certi movimenti e fenomeni della notte li conosce bene, può essere fermata. Perché il problema, dicono, non è generalizzato. Perché è vero che in un qualche modo la pandemia, specie tra i più giovani, può avere avuto la conseguenza di inasprire gli animi e di aver reso molte persone quasi «incapaci» di stare in mezzo agli altri. Ma il vero problema, dicono, è chi la miccia delle violenza l'accende per davvero prendendosi a pugni e bottigliate, girando con un coltello o colpendo gli avversari a colpi di casco o di catena.

Insomma, fatti apparentemente estemporanei ma che forse non lo sono. Secondo chi certe situazioni le vive da anni per lavoro, dalla rissa di Halloween a quelle dell'estate del ritorno a una vita quasi normale senza coprifuoco e particolari restrizioni, con pesanti e dolorose chiusure di locali per motivi di ordine pubblico, c'è una specie di filo conduttore. Gruppi di ragazzi, età 18-25 anni, che vivono le serate come stare sul ring e che possono finire a darsele in qualunque contesto si incontrino e si scontrino. Tra di loro, ma anche con persone che reagiscono di fronte a un commento nei confronti di una ragazza o a un'occhiataccia per una fila non rispettata al bar.

«Ti faccio sparare». Questo si è sentito dire sabato sera all'esterno di un locale un navigato buttafuori che, conoscendo ormai uno di questi personaggi, non voleva farlo entrare e che per motivi lavorativi preferisce restare anonimo. Giovani che già prima della chiusura prolungata dei locali causa Covid creavano problemi in discoteca e alle sagre. Perugia, area Bastia, Trasimeno: queste le provenienze principali di questi gruppi di giovani e giovanissimi portati alla rissa. In alcuni casi anche per questioni legate alla droga.

Chi invece esce allo scoperto con una proposta forte è Daniele Gervasi, nel mondo della notte da sempre conosciuto come Napo e responsabile della One: «Daspo come allo stadio per i violenti, un anno di squalifica dalle discoteche».

Michele Milletti