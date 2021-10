Giovedì 21 Ottobre 2021, 05:02

OLTRE I BANCHI

Nel giorno del quarantennale dall'istituzione degli asili nidi, il Comune ha fatto il punto sul pianeta scuola. Dall'edilizia ai servizi, con quelli per i più piccoli al centro: «Sono essenziali per lo sviluppo cognitivo e relazionale». Ecco perché «reputiamo gli asili così importanti», ha detto il vicesindaco Gianluca Tuteri, orgoglioso del modello Perugia. Per numero di posti autorizzati ogni 100 bambini, l'Umbria è seconda in Italia dopo la Valle d'Aosta «e Perugia presenta una media anche migliore di quella regionale, con il 43,8 per cento, un'offerta ottimale». Ma «al di là dei numeri, ci siamo interessati alla qualità», garantita a ogni livello anche nel difficile periodo del Covid. Una riorganizzazione ancora oggi operativa che garantisce appunto qualità e sicurezza ai servizi.

TUTTI I NUMERI

Riguardo i servizi socio-educativi per la prima infanzia, tra pubblico e privato, sono 1329 i posti complessivi. L'offerta del Comune per il 2021-22 è di 587 posti-nido dove operano più di 150 unità fra educatrici e personale vario. L'Infanzia, fra comunali e privati, conta 915 iscritti. Allargando la lente, l'Infanzia nel suo complesso conta 2.868 alunni. Sono invece 7.229 quelli delle Primarie e 4.843 nelle secondarie di primo grado. Numeri, quest'ultimi, che paragonati a quelli dell'anno scolastico 20-21, fanno emergere un trend costante nel calo di iscritti (350) che va di pari passo con il calo delle nascite. Capitolo trasporti: il servizio di trasporto scolastico conta complessivamente 1.485 utenti. La riduzione della capienza dei mezzi all'80% legata all'emergenza Covid-19 nell'anno scolastico 2020/21 ha comportato un aumento dei chilometri coperti (880mila). Le pratiche di richiesta, ha fatto notare il Comune, sono state gestite tutte online (unitamente alle 4mila per la refezione) evitando l'apertura di uno sportello fisico. SICUREZZA «A fine consiliatura avremo un patrimonio edilizio scolastico quasi completamente risanato». Così il sindaco Andrea Romizi, che ieri è intervenuto assieme ai dirigenti Roberta Migliarini (Servizi alla persona) e Monia Benincasa (Edilizia scolastica). Fra interventi diretti e altri avviati e da avviare con altri finanziamenti, è lunga la lista di scuole cui il Comune ha messo mano. E la lista è destinata a crescere, perché un'ordinanza del commissario per la ricostruzione sisma Legnini porterà a Perugia risorse importanti, 31,4 milioni, per mettere mano a 8 scuole (Fabretti, succursale San Paolo, Da Vinci, Radice, Silone, Volumnio, Calvino, Cena). Ecco le strutture che finiranno al centro di progetti per migliorare le sicurezza strutturale, come accade già per la Valentini (lavori per 1,4 milioni da mutui Bei) e la Ciabatti (2,9 milioni), che torneranno disponibili rispettivamente a settembre 2022 e nel 2023. Sono solo due degli interventi previsti o per cui l'ente è a caccia di finanziamenti con futuri bandi. Tra i lavori in corso più rilevanti da menzionare, c'è anche la ristrutturazione della scuola d'Infanzia e Primaria Pestalozzi (1,7 milioni), nell'ambito del più ampio progetto di riqualificazione urbana Sicurezza e sviluppo per Fontivegge e Bellocchio.

PLESSI NUOVI

Ai lavori per migliorare le s

trutture dei 15 comprensivi della città si aggiungono quelli per i plessi di nuova costruzione. Come la nuova scuola di Ponte Pattoli, una partita da 3 milioni in fase di gara. Sarà più lunga a strada per altre due nuove strutture, quelle che il Comune ha pensato per Pila e San Martino in campo, con i progetti inseriti nel Pnrr ma per cui si cercano fondi anche altrove.

Riccardo Gasperini

