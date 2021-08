Giovedì 19 Agosto 2021, 05:01

OLTRE I BANCHI

Il Comune guarda al pianeta del terzo settore per l'affidamento dei servizi di vigilanza in prossimità delle scuole, chiamato dai più il servizio dei nonni vigile, di tutela e vigilanza lungo i percorsi pedonali e per l'assistenza degli alunni disabili.

Un pacchetto che potrebbe essere affidato per tre anni scolastici (2021-22, 2022-23 e 2023-24), come riporta un avviso esplorativo che ha il solo obiettivo di acquisire le manifestazione di interesse da parte delle realtà che potrebbero fornire il servizio. Anche in caso di una sola proposta, si legge nella documentazione, il Comune procederà con l'iter, cioè l'invio della lettera di invito per la successiva fase di selezione. Sul piatto c'è un importo a base di gara di 416.322 euro. Il servizio sarà affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto prezzo-qualità.

CHI E QUANDO

L'avviso, o meglio la partecipazione, è riservata alle «organizzazioni e associazioni iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore», come si legge nella documentazione del Comune. C'è una data fissata per la chiusura dell'avviso esplorativo, il 27 agosto. Le proposte dovranno essere consegnate al Comune entro le 13:30 con un plico che deve «essere perfettamente chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura». L'ultima convenzione, come ricorda la determinazione dirigenziale 1734 dell'unità operativa Servizi educativi e scolastici, fu stipulata con l'Auser e scadrà il 31 agosto. I SERVIZI Nel dettaglio è lo schema di convenzione a definire i compiti per la realtà affidataria. In particolare c'è il servizio di vigilanza all'entrata e all'uscita degli alunni dalle varie scuole di competenza dell'ente, che dovrà essere assicurato dall'associazione negli attraversamenti pedonali in prossimità dei plessi dal lunedì al sabato, nelle giornate di apertura delle scuole previste dal calendario scolastico, di norma dalle 7,30 alle 9 e dalle 12,30 alle 14.

LA RICOGNIZIONE

Struttura Sicurezza e unità operativa Servizi sociali, insieme a quella Servizi educativi e scolastici, hanno effettuato ricognizioni degli attraversamenti e dei percorsi pedonali in prossimità degli edifici scolastici, per rimodulare i servizi necessari per la sicurezza degli studenti. Variazioni che tengono conto anche del piano di edilizia scolastica che sta per interessare, in modo particolarmente corposo, alcune strutture di competenza dell'ente. Nella lista del servizio vigilanza scuola, allegata alla documentazione per l'avviso esplorativo, sono inserite quaranta scuole fra Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado.

Riccardo Gasperini

