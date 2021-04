26 Aprile 2021

ISTRUZIONE

Da oggi riaprono anche le scuole superiori, con le lezioni svolte in presenza al 70 per cento. Ma non si chiudono le polemiche. Come riportato alla firma dell'ultima ordinanza regionale, le istanze del mondo della scuola, rappresentate dalla dirigente dell'Usr Antonella Iunti, sono state ascoltate: ora sta anche alla responsabilità degli studenti l'ipotesi di concludere con queste percentuali l'anno scolastico.

«Per gli studenti tornare a scuola in maggior numero in classe è sicuramente importante perché sappiamo quanti danni ha fatto la dad ha commentato Matias Cravero, coordinatore di Altrascuola - Rete degli Studenti Medi Umbria e ci auguriamo che sia solo l'inizio per il ritorno al 100 per cento. Ma i problemi restano tutti sul tappeto ed è indispensabile affrontarli per non ricominciare un altro anno alle stesse condizioni».

E anche tra i dirigenti scolastici non mancano le perplessità. «Penso che esista un peccato originale ha commentato il preside David Nadery, reggente del liceo Di Betto -: quello di non aver mai previsto forme di screening nelle scuole, per capire in che misura il virus circoli. Quindi, anche questa riapertura sarà all'insegna, bene che vada, della buona sorte». «Il rientro è doveroso anche se a un mese dalla fine una rondine non fa primavera ha detto la preside Maria Paola Sebastiani -. Nella scuola ci sono le stesse condizioni di sicurezza messe a punto per settembre, non mi sembrano invece molto migliorate le condizioni collaterali».

Intanto, però, oltre ai tamponi gratuiti per gli studenti, è stato ridisegnato anche il quadro del trasporto pubblico, con un incremento di mezzi, passati da 98 a 131. Nel solo bacino di Perugia sono previsti 17 autobus in più.

