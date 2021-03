21 Marzo 2021

CITTÀ DELLA PIEVE La campanella della scuola primaria suonerà con 48 ore di ritardo. Ma per un motivo: il sindaco Fausto Risini ha deciso di far rientrare il più possibile in sicurezza i 280 alunni delle elementari della cittadina, proponendo alle loro famiglie di fare un tampone prima di sedersi in classe. Quindi, se le scuole del comprensorio del Trasimeno vedranno aprire le proprie aule domani, dopo lo stop di oltre un mese, Città della Pieve sceglie di rimandare di due giorni l'apertura ufficiale delle lezioni. Il provvedimento è scritto in una ordinanza del primo cittadino che decide di prorogare la riapertura della primaria a mercoledì, giusto il tempo «per permettere l'effettuazione dello screening sulla popolazione scolastica interessata, così come è stato fatto per i bambini del nido e della scuola dell'infanzia». Con una precisazione: «Considerato il numero importante di bambini e bambine coinvolti, 280 appunto, pur ottimizzando al massimo l'organizzazione, il tempo a disposizione e le risorse, lo slittamento risulta purtroppo necessario spiega Risini nel dettaglio l'attività di screening verrà effettuata presso Palazzo della Corgna, di concerto con la farmacia del centro storico, domani e martedì, mediante tamponi antigenici rapidi nasali». Le convocazioni del Comune pare siano state inoltrare nelle scorse ore con la relativa comunicazione ai genitori grazie alla fondamentale collaborazione della dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo Pietro Vannucci, Caterina Marcucci».

Una procedura che comunque risulta essere già ben oliata quella dei tamponi, che ora si ripeterà per quasi trecento bambini che dalla didattica a distanza passeranno alle lezioni dal vivo, insieme non a computer ma ai loro compagni di scuola. Già stabilita la tabella di marcia della procedura di screening: infatti, precisa il Comune: «gli esiti dei tamponi, per motivi gestionali, verranno comunicati tramite messaggio al genitore entro trenta minuti esclusivamente qualora positivi, mentre i negativi non riceveranno comunicazione nell'immediato e dovranno avere la pazienza di attendere il caricamento della negatività nel sistema per poterlo visualizzare. Scusandoci per i disagi e ringraziando le famiglie per la comprensione e la collaborazione, auspichiamo la massima adesione per un rientro in sicurezza».

