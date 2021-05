21 Maggio 2021

Presidi contestati, presidi elogiati, presidi attesi. C'è di tutto in questo fine anno delle scuole superiori perugine che tra poche settimane conosceranno i nomi dei manager che li guideranno dal prossimo settembre. A parte la situazioni di attesa dell'Alessi, che dopo il trasferimento della contestata Laura Carmen Paladino e la reggenza pur ottima di Silvio Improta attende un dirigente definitivo, c'è il caso spinoso del Mariotti e quello riemergente del Volta.

Infatti non solo consigli genitori del consiglio d'Istituto all'attacco della preside, ed è appunto il caso del Mariotti dove si attendono sviluppi dopo l'incontro con la Iunti, ma sul tavolo della dirigente dell'Usr sta arrivando anche una nota di sostegno alla preside Rita Coccia che l'organo di governo dell'Itet Volta di Piscille, la scuola più grande dell'Umbria con i suoi 1.761 studenti, chiede di trattenere in servizio almeno un altro anno. Un supporto alla già dichiarata volontà della dirigente che ritiene opportuno rimanere essendo in itinere il trasferimento di parte dei corsi a Olmo (necessità logistica per evitare il numero chiuso) oltre che l'avvio dei lavori di ristrutturazione di una parte della sede di Piscille.

IL PD SUL MARIOTTI

Sul liceo classico Mariotti, che continua a vivere giorni di grande tensione, da registrare l'intervento dei capigruppo del Pd in Comune, Sarah Bistocchi, e in Regione, Tommaso Bori: «Stupiscono e amareggiano gli ultimi fatti che hanno coinvolto il liceo perugino, il cui clima scolastico scrivono - nel corso dei decenni è stato sempre aperto, positivo e stimolante, e in cui invece si respira nelle ultime settimane un'aria pesante, con logiche di scontro che non agevolano nessuno, né chi ha scelto l'impegnativa professione di docente ed educatore, nè chi entra a scuola per studiare e apprendere, ma anche per formarsi e per crescere. In una parola, per diventare cittadini».

Definito «Intoccabile il diritto di piazza, di manifestazione delle proprie idee e di legittima protesta, soprattutto quando a farlo sono gli studenti di un liceo che appunto approccia attraverso un metodo di pensiero e un ragionamento critico». La Bistocchi e Bori auspicano che si trovi, e in tempi rapidi, una soluzione ad una situazione che sta colpendo uno degli istituti scolastici più antichi e prestigiosi della città e della regione. «Consapevoli della complessità del momento, ma certi che proprio questa situazione di estrema fragilità collettiva rende necessario un chiarimento e una pacificazione interna alla comunità scolastica». Come dire che il Pd accosta.

ISPEZIONI

Non ci sono invece lettere di denunce ma disposizioni ministeriali sul piano ispettivo predisposto dalla Iunti «volto alla verifica della permanenza dei requisiti prescritti per il riconoscimento della parità scolastica da parte delle scuole paritarie di ogni ordine e grado funzionanti in Umbria». I dirigenti tecnici dell'Usr Maria Rita Pitoni e Francesco Mezzanotte visiteranno, per cominciare, le paritarie Montessori, Leonardi, Fermi di Perugia e la tifernate S. Francesco di Sales.

