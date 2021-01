SCUOLA

GUBBIO Si chiama Apple Teacher. Si tratta di un percorso formativo che al polo liceale Giuseppe Mazzatinti hanno acquisito ventuno docenti, un tecnico di laboratorio e il dirigente scolastico Maria Marinangeli, mentre altri sette insegnanti sono in attesa di completare l'esame online. Il piano di formazione nasce nell'istituto eugubino dalla passione per le tecnologie educative di Luigi Girlanda, che per primo ha intuito il potenziale didattico della moderna tecnologia, coadiuvato dall'animatore digitale Silvia Sagrazzini. Sono stati coinvolti oltre settanta docenti da tutta Italia che hanno seguito il corso dedicato al sistema operativo Apple, quello maggiormente diffuso e utilizzato tra i giovani e nelle scuole. Apple Teacher è un programma di formazione professionale che sostiene e valorizza i docenti che utilizzano i prodotti Apple per la didattica. Gli insegnanti hanno la possibilità di sviluppare competenze su iPad e Mac che possono mettere in pratica nelle attività con gli studenti, e ricevere riconoscimenti per le abilità che acquisiscono e per il lavoro di ogni giorno. Il Mazzatinti ha sviluppato e personalizzato l'iscrizione al programma Apple Teacher che consente l'accesso a un percorso formativo da seguire in base alle disponibilità di tempo attraverso l'Apple Teacher Learning Center, una piattaforma di apprendimento online personalizzata e accessibile ovunque. Questo programma consente a istituti e distretti scolastici di offrire corsi di aggiornamento professionale gratuiti che gli insegnanti possono seguire insieme. Non importa se gli interessati si avvicinano per l'occasione ai prodotti Apple oppure se vengono utilizzati da anni, né se c'è la disponibilità di un solo dispositivo o più: Apple Teacher fornisce gli strumenti necessari per tutti i contesti didattici. «La scuola non si è mai fermata - dice Maria Marinangeli -, mentre i nostri giovani studiano con la didattica a distanza, anche i docenti hanno fatto la loro parte impegnandosi in una formazione in linea con il processo di profondo rinnovamento tecnologico a cui si è ormai da tempo vocati. Siamo convinti che agli studenti va offerta la migliore didattica possibile. Per la comunità del Mazzatinti è fondamentale una didattica moderna, al passo coi tempi nel solco della grande tradizione liceale». I professori Girlanda e Sagrazzini evidenziano che «è stato un piacere sostenere i colleghi nel percorso di formazione intrapreso ed è stato sorprendente l'alto numero di adesioni da colleghi di tutta Italia che hanno riconosciuto alla nostra attività un valore aggiunto al loro lavoro». Il liceo Mazzatinti si concentra, in piena attività di iscrizioni, sugli open day di sabato prossimo e del 23 (ore 15-18 senza bisogno di prenotazione) e nell'iniziativa sabato da liceale con prenotazione obbligatoria a pgis02400g@istruzione.it.

Massimo Boccucci

© RIPRODUZIONE RISERVATA