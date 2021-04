17 Aprile 2021

OLTRE I BANCHI

Sono in gran forma gli studenti perugini che primeggiano nelle varie olimpiadi e concorsi nazionali riservati alle scuole. Ieri tre istituti del capoluogo, nell'ordine Itet Capitini, Itt Volta e Scientifico Galilei hanno requisito il podio del Premio Scuola Digitale promosso dal ministero dell' Istruzione. A curare l'organizzazione del Premio in Umbria, lo Scientifico G. Galilei, scuola polo del progetto per le fasi provinciale e regionale, con il coordinamento della dirigente scolastica, Stefania Moretti, e dell'animatore digitale Fiorella Menconi. La giornata conclusiva della sfida svoltasi in modalità online del Premio Scuola Digitale, che vede la partecipazione attiva delle studentesse e degli studenti chiamati a creare modelli innovativi e buone pratiche di didattica digitale integrata, è stata presentata da Mauro Casciari, già studente del Galilei. Particolarmente in vena si sono dimostrati gli studenti del Capitini che nel giro due giorni hanno prima conquistato la vittoria nella fase regionale del concorso nazionale Celebrazioni per i 50 anni delle Regioni, poi la fase provinciale di questo Premio Scuola Digitale. «Soddisfazione vera» ha commentato a caldo ieri mattina il dirigente scolastico Silvio Improta che ha visto la squadra Capitini1 vincere il premio di 1000 euro con Hackforinclusion2021. Un prodotto multimediale realizzato dagli studenti nell'ambito di Hackathon una modalità innovativa per apprendere attraverso progetti concreti e sfide della vita reale (tra i 4 temi oggetto delle sfide anche l'eliminazione dell'odio on line) che assicura la comprensione dei bisogni essenziali per progettare il futuro. A rappresentare la scuola nel momento della premiazione la professoressa Rosa Coppola e lo studente Alessandro Boccali. Al secondo posto il Volta con il lavoro Il Decameron al tempo del Covid 19, laboratorio di scrittura e non solo. La docente Tiziana Guerrini e la studentessa Monia Buchicchi hanno commentato con soddisfazione il premio dedicandolo in un certo senso alla dirigente Rita Coccia. Terzo posto per la scuola organizzatrice, lo Scientifico Galilei con Latin innovation un click ad hoc per imparare. Una vittoria del latino ha detto la prof Valentina Pagliacci che insieme allo studente Alessandro Rubini ha espresso a nome di tutti i ringraziamenti alla commissione e alla sua preside Stefania Moretti. Gli altri istituti finalisti delle superiori sono stati I.O. Salvatorelli-Moneta Marsciano, Liceo F. Frezzi - B. Angela e Liceo G. Marconi Foligno. Per il primo ciclo la vittoria è andata all'IC Torgiano-Bettona che ha superato gli altri finalisti che sono stati: 3 Circ. Gubbio S. Martino, 1 Circ. Marsciano IV Novembre, 1 Circolo Spoleto, 1 Circ. Umbertide Garibaldi, IC G. Ferraris Spello.

Remo Gasperini