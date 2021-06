L'INIZIATIVA

GUALDO TADINO Per il secondo anno consecutivo torna il Gualdo Camp 2021 che si terrà presso lo stadio comunale C.A. Luzi, aperto a tutti i ragazzi dai 6 ai 15 anni a titolo completamente gratuito. L'iniziativa nata lo scorso anno da un'idea di Matteo Minelli, si arricchisce della partecipazione dell'Istituto Comprensivo di Gualdo Tadino, nell'ambito del patto educativo di comunità sottoscritto con il Comune e con il Grest.

Il camp si terrà dal 14 giugno al 6 agosto (le attività della scuola termineranno il 2 luglio) ed è stato presentato ieri in conferenza stampa alla presenza del presidente regionale del Coni Domenico Ignozza: «E' un magnifico progetto per restituire sport e socialità ai nostri ragazzi. Già lo scorso anno era stato inserito sul sito nazionale del Coni». Il progetto, finanziato in larga parte dalle aziende del gruppo Minelli, vedrà la partecipazione di diverse associazioni per offrire varie attività ai ragazzi: calcio, basket, volley, arco, atletica, bocce, fionda, musica, danza, fotografia, animazione. Dopo l'introduzione di Diego Pascolini del gruppo Minelli, gli interventi del dirigente scolastico Fabrizio Bisciaio: «C'è fame di stare insieme ed abbiamo deciso di proseguire la didattica anche in estate», e del sindaco Massimiliano Presciutti: «A volte serve anche un po' di incoscienza per realizzare progetti del genere ma dobbiamo guardare avanti».

Francesco Serroni

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA