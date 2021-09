Venerdì 3 Settembre 2021, 05:01

OLTRE I BANCHI

Quattro bus gratuiti e nuove linee Piedibus. Il Comune, con il vicesindaco Gianluca Tuteri (Scuola) in sinergia con scuola e famiglie, ha definito il piano legato al dislocamento degli studenti della Primaria Ciabatti di Porta Pesa (Ic 2 del dirigente Luca Arcese). La struttura sarà interessata da lavori di riqualificazione e serve, come noto, spostare le classi in altri plessi. Nei giorni scorsi alla sala dei Notari c'è stato un incontro per definire i dettagli del piano per fare fronte alla dislocazione che interessa circa 500 alunni. Saranno smistati in aule della scuola di Montegrillo, di Sant'Erminio, della Santa Croce e della Foscolo. Il tema dei trasporti è stato quello più delicato da affrontare, visto che gli alunni della Ciabatti provengono da tutto il territorio comunale.

Gli uffici comunali, coordinati da Piero Martani, hanno previsto l'istituzione di un servizio gratuito di navette, costituito da quattro autobus di grandi dimensioni che consentiranno di ridurre l'uso del mezzo privato da parte delle famiglie e che andranno a intercettare i ragazzi direttamente nei vari quartieri della città, in punti di raccolta scelti per caratteristiche di comodità e sicurezza. Le linee saranno così organizzate: la prima sulla direttrice San Sisto-Pian di Massiano-Santa Lucia, la seconda tra Ponte Felcino, Ponte Valleceppi, via Eugubina, la terza tra San Martino in Campo, Ponte San Giovanni, Montevile e la quarta su San Vetturino, Ponte della Pietra, via Settevalli, stazione. Il servizio è gratuito per le famiglie, la spesa è coperta dal Comune con 300mila euro. L'ente ha promosso un'operazione di partecipazione, svolta con consultazione on-line, che ha consentito di ricevere le domande di adesione. Sono 200, ma destinate a crescere nel tempo, secondo l'amministrazione. Ogni navetta, per le dimensioni, consentirà di mantenere le distanze. In ciascuna sarà presente un addetto ala vigilanza.

PIEDIBUS

Ai capolinea delle corse, con esclusione di Montegrillo dove l'autobus lascerà i ragazzi direttamente davanti alla scuola, sarà attivata una linea di Piedibus che condurrà gli alunni fino ai plessi. Anche in questo caso presenti degli addetti (due) alla sorveglianza. Ulteriori percorsi Piedibus dalla piazza di Monteluce per Sant'Erminio e Porta Pesa. Tutto partirà da lunedì 13. Di un «progetto che rappresenta una risposta concreta da parte dell'amministrazione alle esigenze delle famiglie coinvolte» ha parlato Tuteri. «Sono certo che la soluzione consentirà alle famiglie di usufruire di un sistema scolastico adeguato e di un sistema di trasporto valido, e alla comunità di ottenere benefici sotto il profilo della riduzione dei volumi di traffico in un'area storicamente difficile come quella di Monteluce-Porta Pesa».

