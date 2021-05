3 Maggio 2021

(Lettura 1 minuto)







SCUOLA

Al Liceo Mariotti riprendono le lezioni di strumento in presenza ma la situazione non si è ancora normalizzata. Oggi, dalle 15 alle 18, genitori, studenti e società civile si ritroveranno sul piazzale del Liceo Mariotti «per rivendicare il diritto allo studio in sicurezza si legge in un comunicato del comitato - e per esigere una gestione collegiale e democratica del Liceo Classico e Musicale Mariotti anche alla luce dell'accorato appello rivolto venerdì scorso all'Usr dai rappresentanti dei genitori eletti nel Consiglio d'Istituto quando era già stato sottoscritto da più di trecento persone». Intanto, dopo la mancata concessione di uno spazio per la pausa pranzo, sul fronte specifico del Musicale c'è una novità: l'orario d'inizio delle lezioni pomeridiane è stato anticipato alle 13,15. «Senza fornire spiegazioni eccepiscono i genitori e, soprattutto, senza tenere conto delle oggettive esigenze materiali dei ragazzi e delle ragazze che, terminando le lezioni alle 13, non avranno il tempo né di consumare un panino né di fare uso dei servizi igienici perché la comunicazione della DS Boccuto prevede che tutti, studentesse e studenti, debbano uscire dalla scuola al suono della campanella delle 13 per rientrare alle 13,15». Intanto sembra che un gruppo di docenti del Mariotti stia preparando una contro petizione per controbattere alcune osservazioni inerenti un carente svolgimento della attività didattica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA