Mercoledì 1 Settembre 2021, 05:01

IL CASO

Ancora scritte antisemite in città. Dopo quella comparsa (e prontamente cancellata) sul busto dell'antifascista Guglielmo Miliocchi, collocato presso i giardini Moretti Caselli in viale Indipendenza, ne è stata trovata una seconda lungo l'asse di via dei Priori. Più precisamente nella lapide che ricorda monsignor Luigi Piastrelli, sulla facciata della chiesa di Sant'Agata di cui fu parroco dal 1909 al 1975.

La scritta sembra simile a quella trovata sul busto di Miliocchi, con un pennarello indelebile rosso. Quel che è certo è che si tratta, nel giro di poche ore, di un gesto condannato da tutti. Ieri ha commentato l'accaduto, relativamente alla lapide di via dei Priori, il presidente della Società Operaia di Mutuo Soccorso Primo Tenca. «Ma cosa sta diventando questa città?», ha scritto. Proprio lui si è mobilitato in prima persona per pulire il busto di Miliocchi («un'ora e mezzo di carteggiatura») e promette di fare altrettanto per la lapide. «Se non la pulirà subito il Comune, ci penso io», ha detto al Messaggero.

Già oggi Tenca potrebbe tornare in via dei Priori, dove è stato ieri per costatare in prima persona il danno, e cancellare la scritta. Lì l'intervento sarà un po' più complicato perché ci sono scritte in rilievo e il materiale della lapide, che è travertino, è ancor più poroso. Di certo i controlli annunciati dal Comune per il primo danno saranno estesi anche a quello relativo alla lapide. Lunedì in una nota l'amministrazione ha condannato l'atto vandalico che «offende la comunità perugina» e «sarà oggetto di indagine accurata da parte della polizia locale per arrivare al più presto agli autori». Anche l'onorevole Emanuele Prisco (FdI) ha parlato dello sfregio al busto di Miliocchi: «Purtroppo di cretini è pieno il mondo ed evidentemente qualcuno vive o passa anche a Perugia.

Non è obbligatorio condividere le idee altrui, ma rispettarle si e comunque la memoria dei morti e non lasciare spazio all'odio razziale».

Riccardo Gasperini