SCONTRO INFINITO

Dopo il Musicale ecco l'Educazione Civica. Ancora una lettera di contestazioni alla conduzione del Liceo da parte della dirigente Giuseppina Boccuto, ancora un'insegnante che esce allo scoperto. Al Mariotti tira ancora aria di bufera con la messa in discussione della regolarità di uno scrutinio. Le denuncia di irregolarità effettuate arriva dalla prof Paola Ducato, titolare di Storia e Filosofia, coordinatrice e docente di Educazione Civica. Diverse le contestazioni dopo il caldissimo consiglio di classe della 1D di venerdì scorso: il voto del primo quadrimestre messo agli studenti «è stato fatto registrare dalla DS come voto proveniente dalla media del primo quadrimestre. - scrive la Ducato - Questo voto, pertanto, non mio e non registrato da me è illegale». E ancora la docente parla di mancato numero di adeguate verifiche, di un test somministrato nel secondo quadrimestre in remoto e in orario extra curriculare del quale, tra l'altro, gli studenti avrebbero saputo solo il voto senza accesso ai propri compiti. Anche ieri ci sono stati ritardi nelle operazioni di scrutinio tanto che quello della 1C sarebbe stato rinviato al 17 giugno. Il dossier Mariotti sul tavolo della Iunti si sta dunque arricchendo con argomentazioni scritte dopo quelle ribadite nel colloquio telefonico di lunedì, seguito alla manifestazione, da Antonella Valoroso la madre che ha aperto la protesta del Musicale e tutto il resto.

Remo Gasperini



© RIPRODUZIONE RISERVATA Domenica 13 Giugno 2021, 05:02