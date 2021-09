Giovedì 2 Settembre 2021, 05:01

RIFIUTI

Per gli intestatari di utenze non domestiche c'è tempo c'è tempo fino a mercoledì 15 per presentare la domanda di agevolazione. La misura rientra fra le agevolazioni approvate dal Comune riguardo la Tari, la tassa sui rifiuti, e in particolare per chi ha risentito degli effetti della pandemia con chiusure obbligatorie o restrizioni nell'esercizio delle attività. Ancor più nel dettaglio, possono presentare la domanda le utenze «oggetto di chiusura obbligatoria nel periodo 1 gennaio 2021-30 giugno 2021», cui spetta una riduzione (in aggiunta ad eventuali altre previste) in misura dell'8,33% per ogni mese di chiusura. Per chi ha dovuto rimodulare orari o ad esempio modalità di svolgimento dell'attività, l'agevolazione è pari al 6,67% per ogni mese di restrizioni. Ci sono poi anche altri canoni, come quello della riduzione dell'ammontare medio mensile del fatturato o dei corrispettivi tra aprile 2020 e marzo 2021, almeno il 30% rispetto allo periodo aprile 2019 marzo 2020. Per queste categorie è previsto il 20% (che sale al 40% se la riduzione del fatturato è di almeno il 60%).

Nel complesso si dovrebbe trattare di una partita da 700mila euro. Per beneficiare delle riduzioni, consultabili anche nel sito del Comune, gli intestatari delle utenze interessate devono presentare a Gesenu apposita istanza. Il modello è reperibile nel sito della società.