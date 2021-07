Mercoledì 28 Luglio 2021, 05:01

IL CASO

Non sono valsi a nulla. I cani molecolari, gli elicotteri a sorvolare le vette , i droni per controllare nei punti più impervi e decine di persone a rovistare in ogni angolo. Non si trova. Sparito tra montagne che conosceva molto bene, addirittura con persone che si ricordano di lui per le tante volte che ha percorso quelle strade.

Ma la realtà per ora è questa: inghiottito dai Sibillini. Tra i monti e i percorsi di Pintura di Bolognola. Oppure no, perché le tracce lasciate potrebbero aver avuto l'obiettivo di sviare le ricerche. È un giallo la fine di Alfio Farabbi, 56enne residente nella frazione di Villa Pitignano, di cui dal 13 luglio i familiari non hanno più notizie e le cui ricerche si sono ufficialmente interrotte lunedì scorso.

Il cellulare lasciato a casa, nessuna indicazione circa le proprie volontà, l'unico indizio rappresentato dalla sua Smart ritrovata alle pendici dei Sibillini qualche ora dopo essersi allontanato da casa: dopo la denuncia presentata dai familiari ai carabinieri della stazione perugina di Ponte San Giovanni, il 14 luglio, sono state attivate immediatamente le ricerche. Come da protocollo, la prefettura di Macerata ha coordinato l'allestimento di una task force che ha visto in campo carabinieri forestali, vigili del fuoco, soccorso alpino e protezione civile. Per giorni, senza sosta, hanno battuto la zona in lungo e in largo, allertando anche i tanti appassionati della montagna, con la famiglia in costante attesa (il fratello si è recato più volte sul posto) di notizie positive sul ritrovamento di Alfio.

E invece l'unica, terribile, notizia arrivata nelle ultime ore, con la decisione della prefettura di Macerata di sospendere definitivamente le ricerche. «Non so cosa gli possa essere successo, inizialmente pensavamo volesse stare un po' da solo» ha detto più volte il fratello in questi giorni.

La famiglia spera ovviamente che le ricerche vengano riprese, ma tra gli investigatori si fa strada anche l'ipotesi che Farabbi possa aver voluto indirizzare le ricerche in un posto per sviarle e far perdere le proprie tracce.

GLI SVILUPPI

E adesso che succede? Le ricerche di Alfio vanno comunque avanti: la sua foto e i suoi dati sono stati inseriti nei sistemi delle forze dell'ordine e se dovesse imbattersi in un controllo in qualunque zona d'Italia potrebbe essere così individuato. Al tempo stesso i familiari già da giorni hanno fatto richiesta a Chi l'ha visto? per fare in modo che il suo caso venga comunque trattato e che dunque non cali sul suo destino il silenzio. Il silenzio di un giallo che non trova al momento risposte e soluzioni.

Michele Milletti

