Martedì 14 Settembre 2021, 05:00

Le verità nascoste di un caso irrisolto, La scomparsa di Adinolfi, l'ultimo libro di Alvaro Fiorucci e Raffaele Guadagno, saranno svelate oggi alle 18 nel Salone della Biblioteca dell'Archivio di Stato in piazza Giordano Bruno a Perugia.

Il giornalista Fiorucci e Guadagno, studioso di indagini e processi, che ha seguito i maggiori casi di cronaca giudiziaria in Italia e all'estero, dopo il successo di Il divo e il giornalista: Giulio Andreotti e l'omicidio di Carmine Pecorelli, ricostruiscono le indagini e le «piste che forse potevano essere battute ma che invece, per motivi non sempre chiari, sono state tralasciate» della scomparsa di un magistrato scomodo di cui non è mai neanche stato trovato il corpo. Paolo Adinolfi, infatti, il 2 luglio 1994 esce dalla sua casa di Roma dicendo di tornare per pranzo. Ma da quel momento invece del magistrato di 52 anni non si saprà più nulla. Adinolfi aveva appena ottenuto il trasferimento alla sezione civile della Corte d'appello dopo dieci anni alla Fallimentare, dove aveva toccato con mano storie di affari sporchi e servizi segreti deviati, pronto a incontrare un pm milanese per riferire questioni legate a Tangentopoli. Insomma, un magistrato scomodo. «Da eliminare», scrivono Fiorucci e Guadagno.

Che oggi, dopo i saluti della direttrice dell'Archivio di Stato Cinzia Rutili, ne parleranno con il procuratore della Repubblica di Perugia Raffaele Cantone, il presidente dell'associazione Penelope Nicodemo Gentile e il giornalista del Tg2 Valter Vecellio. Coordina l'incontro il caporedattore de Il Messaggero Italo Carmignani.

E. Prio.

