Martedì 7 Settembre 2021, 05:02

Scommesse sì, ma in sicurezza. Su 62 sale scommesse e gioco controllate (50 nella provincia di Perugia, 7 nel Ternano, 5 quelle risultate temporaneamente aperte o chiuse), quasi 140 giocatori e avventori sottoposti a controllo del Green pass e non è stata riscontrata alcuna irregolarità. È questo il bilancio del blitz scattato da parte dei funzionari dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli di Perugia e Terni, che la scorsa settimana hanno battuto a tappeto queste attività dopo le denunce alle forze dell'ordine di un'associazione di categoria, convinta del comportamento scorretto di alcuni gestori. Il reclamo è stato immediatamente recepito dall'Adm, guidata dal direttore generale Marcello Minenna, e nello specifico dalla Direzione territoriale per la Toscana, Sardegna e Umbria, che si è attivata verificando, in soli quattro giorni, il 70,4 per cento delle sale scommesse e gioco autorizzate in Umbria (88 in totale). I controlli, condotti da 7 funzionari hanno dato esito negativo, con avventori e giocatori regolarmente in possesso del Green pass. Un dato, sottolinea Adm, che «dimostra sostanzialmente la correttezza dei gestori e l'attenta vigilanza da parte delle istituzioni preposte». E.Prio.