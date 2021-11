Venerdì 12 Novembre 2021, 05:01

TRASPORTI

PERUGIA «A fronte del rifiuto aziendale a confrontarsi», gli iscritti all'Orsa tornano ad incrociare le braccia. Uno sciopero che, fatte salve le fasce di garanzia, per l'intera giornata avrà ripercussioni sul trasporto pubblico umbro.

Dai bus urbani ed extraurbani ai treni nella rete regionale ed a quelli impiegati per conto di Trenitalia nella rete nazionale Rfi, dalla navigazione sul Lago Trasimeno al Minimetrò di Perugia, dalla mobilità alternativa di Spoleto alla funicolare di Orvieto. Forte il rischio disagi per gli utenti. Per la sigla sindacale la protesta «non riguarda esclusivamente i diritti dei lavoratori quali orario di lavoro, integrazione stipendiale nel periodo di lockdown e garanzie nella futura gara di assegnazione del servizio», ma rivendica anche «un nuovo modello di trasporto più vicino alle aspettative dei cittadini umbri».

Nel dettaglio, l'Orsa sollecita il «rinnovamento del trasporto su gomma con soluzioni ad hoc per le varie realtà cittadine, Perugia e Terni non sono simili a Foligno o Spoleto, che sappia coniugare il servizio universale con le aspettative e le richieste dei cittadini». A tal proposito evidenzia che «troppi autobus circolano vuoti mentre il servizio scolastico risulta spesso inefficiente quando non addirittura carente».

Di pari passo sollecita «la creazione di un'unica azienda che gestisca il trasporto ferroviario in Umbria superando l'incomprensibile duopolio assicurato attualmente da BusItalia e Trenitalia, appartenenti allo stesso gruppo». Un'azienda, specifica, che «possa razionalizzare l'offerta commerciale, pronta a cogliere le occasioni che si presenteranno con la riapertura dell'ex infrastruttura Fcu (il prossimo anno la Perugia Ponte San Giovanni-Perugia Sant'Anna, nel triennio la Perugia Ponte San Giovanni-Terni) in materia di mezzi e personale, contemporaneamente realizzare la cosiddetta economia di scala».

La soluzione? «Alienare il servizio svolto da BusItalia Sita Nord unitamente al personale interessato, facendolo confluire nell'attuale struttura della Direzione Regionale Umbria di Trenitalia». Un passaggio che, per Orsa, «renderebbe più veloce ed agevole il rinnovo del parco mezzi assolutamente necessario» per una Fcu a trazione elettrica, per acquisire nuovi materiali che assicurino l'accesso alla Direttissima per collegamenti su Roma.

Walter Rondoni

