Mercoledì 19 Gennaio 2022, 05:01

LA CATTURA

Schiavi della cocaina, per la gioia degli spacciatori. Che in una sera di consegne possono arrivare a intascare anche 2500 euro. Per fortuna poi vengono bloccati dalla polizia, e uno sarà addirittura espulso, ma quel tesoretto ritrovato in macchina la dice lunga sulla domanda di droga in città.

Sono le due di notte quando gli agenti della squadra volante, durante il servizio di pattuglia, nel transitare in via Settevalli, notano un'auto che a fortissima velocità si dire in direzione Madonna Alta. Raggiunta l'auto, i poliziotti identificano le due persone a bordo: albanesi, 22enni, uno dei due clandestino. Durante il controllo, gli agenti vengono insospettiti da un portafoglio rigonfio di banconote, notato nel momento in cui l'autista ha aperto il vano portaoggetti per prendere la carta di circolazione. La successiva perquisizione permette agli operatori di reperire all'interno del veicolo 4 ovetti di colore giallo, ben occultati, contenenti cocaina ed una somma di circa 2500 euro in banconote di vario taglio. Sentiti dai poliziotti, non sono stati in grado di fornire una giustificazione circa la provenienza del denaro.

Accompagnati in questura, i due extracomunitari verranno indagati per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. La sostanza stupefacente e la somma di denaro, invece, sono state sottoposte a sequestro quale probabile provento dell'attività di spaccio. Per il giovane spacciatore clandestino, l'ufficio Immigrazione ha disposto l'espulsione.