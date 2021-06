IL DRAMMA

L'aria era ferma, lunedì sera. Il primo vero caldo d'estate e il silenzio, rotto solo dal frinire delle cicale. E poi lo schianto, un lungo rumore metallico e un ultimo botto violento. Chi era sui balconi a cercare il fresco si è subito affacciato, pensando a un frontale tra due auto. Chi ha avuto la curiosità di arrivare in strada, invece, ha trovato il corpo senza vita di un ragazzino accanto al suo scooter. È morto così, trenta minuti prima di mezzanotte, lungo la strada tra Ponte d'Oddi e San Marco, Alessandro Ricci, 16 anni. Solo sedici anni, e a poche decine di metri da casa di papà e dei nonni. Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118 che ne hanno solo potuto purtroppo constatare la morte, i vigili del fuoco e gli agenti della sezione Infortunistica della polizia locale, impegnati nei rilievi per stabilire le cause del drammatico incidente.

Dalle prime risultanze, sembra che non ci fossero segni di frenata evidenti: il ragazzo, che dopo una cena pare stesse tornando a casa a Ferro di Cavallo, avrebbe perso il controllo del suo scooter, andando a sbattere contro il muro che costeggia alcune abitazioni, strisciando lungo quelle pareti per finire la sua corsa contro un altro muro davanti al quale sono posizionati i bidoni dell'immondizia.

Lì è caduto come lo hanno trovato i primi a chiamare i soccorsi: morto sul colpo. L'incidente sarebbe avvenuto in maniera autonoma: potrebbe aver incrociato un animale, o anche banalmente un grosso insetto, come potrebbe aver avuto un malore, vista la mancanza di frenata sull'asfalto. Ipotesi che sarà l'autopsia prevista per domani a confermare o smentire. Il pm di turno, Massimo Casucci, come da prassi ha aperto un fascicolo contro ignoti e ha disposto l'esame autoptico che sarà eseguito da Massimo Lancia, insieme alla tossicologa Paola Melai. Che avranno il terribile compito di spiegare alla famiglia, molto conosciuta nella zona tra San Marco, Ferro di Cavallo e Madonna Alta, come sia potuto morire così un ragazzo, un figlio, un fratello, di soli 16 anni. La notizia della sua morte ha fatto presto il giro della città, in un tam tam nero e terribile. Chat di WhatsApp piene di dolore, post sui social tra il ricordo e la maledizione a un destino veramente barbaro. Tanti gli amici del giovane, come della sua famiglia, rimasti attoniti davanti a questa tragedia. Che si è portata via un ragazzino che era solo pronto a godersi l'estate, dopo la fine della scuola. Nel punto dell'incidente, qualcuno ha lasciato alcune rose rosse strappate da un giardino. Esattamente come la vita di Alessandro.

IN VIA XIV SETTEMBRE

Una notte drammatica, quella tra lunedì e martedì, sulle strade della città. Pochissimo tempo dopo l'incidente di San Marco, un'altra richiesta di soccorso per un ferito sulla strada è arrivata da via XIV Settembre. A sbattere con violenza a bordo del suo scooter contro un palazzo lungo la strada che dai Tre archi porta al tribunale è stato un 33enne. Anche lui, secondo le prime informazioni, avrebbe perso il controllo del mezzo fino a schiantarsi contro il muro. Sul posto, i sanitari del 118, che lo hanno portato immediatamente in codice rosso al pronto soccorso del Santa Maria della misericordia. Qui è stato preso in carico e i medici hanno deciso di sottoporlo a un intervento chirurgico effettuato dall'equipe toracica. Uscito dalla sala operatoria, è stato ricoverato in Terapia intensiva e per lui, commerciante abbastanza noto in città, la prognosi resta riservata. Come nell'incidente in cui ha perso la vita Alessandro, anche per il 33enne sembra che lo schianto sia avvenuto in maniera del tutto autonoma, senza il coinvolgimento di altri mezzi o persone.

Egle Priolo



