Giovedì 21 Ottobre 2021, 05:01

L'INCHIESTA

Un gioco di scatole cinesi. O meglio, cooperative fantasma per beffare la Usl di Perugia. Un gioco neanche tanto complesso: è bastato mettere un prestanome e il gioco è stato fatto. Non una ma ben due volte. Perché dalle carte dell'inchiesta sullo scandalo delle ambulanze non sanificate e in numero inferiore rispetto a quanto richiesto nella gara d'appalto da oltre 650mila euro con cui era stato affidato «il servizio trasporti sanitari in emergenza/urgenza e ordinari/programmati per l'area nord presso l'azienda Usl Umbria di Perugia, con delibera n.800 del 14 giugno 2017» si scopre che quella cooperativa che si era aggiudicata l'appalto (e cioè la One emergenza) e la First Aid One Italia che subentra il 30 ottobre 2019 con «servizio avviato in urgenza il primo novembre 2019» sarebbero praticamente sorelle.

Nomi diversi ma origini comuni. Quelle cioè che riconducono a Francesco e Antonio Calderone, ribattezzati da tempo «I signori delle ambulanze» e vincitori di appalti in tutta Italia per le ambulanze. Trasporti che, come evidenziato dalla guardia di finanza e dalla procura di Pavia, non solo in molti casi non sarebbero avvenuti ma che in altrettanti molti casi sarebbero stati effettuati senza le necessarie sanificazioni. Soprattutto dall'avvento del coronavirus.

IL RAMO D'AZIENDA

Nel decreto di sequestro firmato dal gip di Pavia compare il contratto d'affitto del ramo d'azienda firmato il 9 settembre del 2019 con cui First aid subentra all'altra cooperativa sociale, contratto poi presentato da Francesco Di Dio (indagato assieme ai due fratelli e ad altri due dirigenti della sanità a Pavia in quanto considerato uno dei prestanome utilizzati dai Calderone) quattro giorni dopo alla Usl per il subentro della First Aid e l'inizio dell'attività di trasporto d'ambulanze. Ebbene, questo contratto d'affitto di ramo d'azienda non solo secondo gli investigatori contiene la dichiarazione «in consapevole violazione all'obbligo di esclusività dei mezzi adoperati per l'espletamento del servizio» dell'impiego di «autoambulanze in realtà già utilizzate per l'esecuzione di altri servizi su tutto il territorio nazionale» ma di fatto sarebbe un documento assolutamente di facciata: le due cooperative sarebbero di fatto la stessa cosa, dal momento che di fatto amministrate dalle stesse persone.

Dunque, ragionando sugli elementi acquisiti, la beffa per la Usl Perugia (che, è bene ricordarlo, per investigatori e inquirenti è considerata parte lesa) sarebbe partita non dal primo novembre 2019 ma di fatto due anni prima, quando la One Emergenze con la delibera del giugno 2017 assume l'incarico del trasporto di ambulanze. Insomma, le stesse persone dietro a due coop nominalmente diverse. Due coop fantasma dal momento che, ripetono come un mantra le fiamme gialle di Pavia, il «modus operandi» degli amministratori di fatto della First Aid (che non potevano comparire ufficialmente quali amministratori della cooperativa per via di precedenti penali, e in particolare una condanna due mesi prima della delibera dalla Corte d'appello di Milano per turbata libertà degli incanti, altrimenti sarebbero stati esclusi dalla gara d'appalto) è stato sempre quello di circondarsi di «persone di fiducia». Esattamente come viene considerato dagli investigatori il sindacalista perugino. Le indagini vanno avanti.

Michele Milletti