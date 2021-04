6 Aprile 2021

AMBIENTE

«Se va avanti così tra un po' non si passerà più su quelle scalette». Non si arresta l'attenzione dei cittadini per il decoro degli spazi verdi della città. Se da una parte ci sono i grandi parchi dove il tema degli sfalci è andato a regime, come a Pian di Massiano, Chico Mendez e Santa Giuliana, continuano a spuntare varie polemiche per le zone verdi più piccole, sia nella zona periferica che in quella più centrale. Come, ad esempio, nella zona di via Quieta dove il percorso pedonale incastonato in una piccola area verde sembra ancora in abbandono.

LA SEGNALAZIONE

Nel corso degli anni più volte i residenti della zona hanno chiesto uno sfalcio dell'erba costante. Soprattutto in questo periodo, quando una passeggiata vicino a casa può essere l'unico svago, la pulizia di quella fetta di verde risulta ancora più importante. Chi vive in zona fa notare che il verde cresce al punto da cominciare a bloccare le scalette che collegano la zona di via Fiorenzo Di Lorenzo e quella di via Quieta. «Dentro ci sono anche delle panchine oramai irraggiungibili». Chi segnala spiega anche di aver controllato nel sito del Comune, sezione ambiente, per consultare il calendario degli sfalci, ma ne risulterebbe solo uno relativo al 2020.

LE ASSEGNAZIONI

Intanto, nell'ambito del progetto Futuro nel Verde, il Comune assegna ad altre associazioni che hanno presentato dei progetti di rilancio ambientale e sociale, ulteriori parchi del territorio comunale. Ecco la lista pubblicata con la determinazione dirigenziale 647 dell'area Governo del Territorio: Associazione Ducati Club Perugia, area via Francesco Petrarca via F. Aretino (progetto Vivere Perugia in moto); Aps Alessandro Pedetti parco del Riccio (Pedo Park); Pro Loco Mugnano, parco di Mugnano (Area Verde in Gioco); Pro Loco Santa Lucia, parco via Duranti (ParchiAmo); Associazione Pro Ponte Insieme per Vivere, via della Scuola-via Grieco-via Longhi (più Parco); Associazione Comitato di Quartiere San Quirico, parco del quartiere (Terza Età Verde).