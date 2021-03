4 Marzo 2021

IL CASO

Sulle nuove scale mobili di viale Pellini sembra avvicinarsi l'ora della svolta. Cioè il parere positivo dell'Ustif, l'Ufficio speciale trasporti a impianti fissi del Mit, che permetterebbe la messa in funzione dell'impianto. Il Comune punta ad ottenere il via libera in tempi brevi visto che, come emerso ieri durante un question time in consiglio comunale, le problematiche emerse durante la prima tornata del collaudo pare siano state risolte. A fare il punto è stato l'assessore ai Lavori pubblici Otello Numerini. «È in corso attualmente la definizione di una nuova data per procedere con una ulteriore messa alla prova dell'impianto, all'esito della quale si auspica di avere il via libera dall'Ustif visto che dovrebbero essere stati risolti i problemi segnalati». L'impianto, completamente rinnovato, aveva fatto registrare il positivo collaudo civile, mentre dai controlli dei tecnici Ustif era emersa qualche criticità.

LA PROBLEMATICA

Il Comune nello spiegare la situazione, aveva evidenziato che «dalla nota inviata dagli uffici territorialmente competenti del Mit, non viene messo in discussione il montaggio della struttura né l'appalto diretto dal Comune, ma solo alcuni risultati di una prova di verifica normativa in caso di blocco della scala». Problemi che sembrano superati e permetteranno la messa in funzione dell'impianto e il ritorno ai precedenti orari dei varchi Ztl di via della Sposa e di via Battisti, modificati dall'apertura del cantiere. L'aggiornamento sull0 stato dell'arte è emerso ieri sulla discussione di una interrogazione del gruppo consiliare M5s, che chiedeva misure per velocizzare la riapertura dell'impianto (che ha una ricaduta importante sulla zona di via dei Priori, anche in termini di piccolo commercio) e la valutazione su una richiesta di risarcimento danni, esclusa dall'amministrazione. «Non sussiste al momento alcun presupposto per procedere ad eventuali richieste di risarcimento».

INCONTRO ONLINE

Del nuovo impianto meccanizzato Cupa-Pellini-Priori si parlerà oggi in un incontro on line fra associazionismo (con in testa l'associazione Priori), commercianti, residenti e Comune. Un seguito al confronto che c'è stato tempo fa, promosso per avere chiarimenti sulla situazione e fare richieste in caso di una apertura in tempi lunghi (più volte è stato chiesto di valutare una navetta per evitare i 200 scalini). Dall'incontro potrebbero emergere ulteriori dettagli sulla possibile data di apertura dell'impianto e, toccando i temi già affrontati in precedenza, anche sui lavori per la riapertura del piano sopraelevato del limitrofo parcheggio a sbarra.

Riccardo Gasperini

