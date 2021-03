10 Marzo 2021

(Lettura 2 minuti)







L'ESAME

Come da programma è iniziata ieri la seconda tornata di verifiche al rinnovato impianto meccanizzato Cupa-Pellini-Priori. Alla nuova fase di collaudo con i tecnici dell'Ustif (l'Ufficio Sicurezza Trasporti Impianti Fissi del ministero dei Trasporti) arrivati da Roma, c'era personale tecnico del Comune e della Kone, l'azienda che si è occupata della realizzazione dell'impianto.

Da palazzo dei Priori nessun commento a caldo, solo soddisfazione per la ripresa delle verifiche a seguito di un intenso confronto fra le parti. I controlli andranno avanti anche oggi e solo l'esito finale del collaudo potrà dire se davvero entro una quindicina di giorni la città potrà tornare ad utilizzare quell'impianto meccanizzato che si presenterà completamente rinnovato. Scale più larghe, fotovoltaico nella nuova copertura sono i cambiamenti principali rispetto alle vecchie scale mobili che erano arrivate al fine vita tecnico.

Vista l'importanza dell'infrastruttura (stando ai dati del 2016 l'impianto ha trasportato 1,2 milioni di persone in salita e 1,3 in discesa) il Comune ha intrapreso la strada del rinnovamento con un investimento di 3,5 milioni di euro.

Tornando alla fase finale, la necessità di un nuovo collaudo è stata motivata da criticità legate, come spiegò tempo fa l'amministrazione, solo ad alcuni risultati di una prova di verifica normativa in caso di blocco della scala

. Il Comune, grazie a una serie di contatti diretti con il ministero, il nuovo dirigente Ustif di Roma e la ditta Kone ha spinto per un confronto che ha portato, celermente, alla risoluzione delle problematiche emerse dopo il primo sopralluogo. Sul cronoprogramma tracciato tecnici e Comune si sono detti «abbastanza fiduciosi». Entro pochissimi giorni arriverà l'esito.

Ri.Ga.

© RIPRODUZIONE RISERVATA