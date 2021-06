CITTÀ CHE CAMBIA

La tecnologia spinge sempre più la sicurezza, anzi a volte la anticipa, come sta per accedere in un grande impianto di mobilità, ma anche per dei monumenti cittadini. È in fase di installazione, al nuovissimo impianto meccanizzato Cupa-Pellini-Priori, un avanzato sistema di monitoraggio dei parametri per inviare segnalazioni prima che entrino in una zona critica.

Tradotto significa riuscire a mettere mano all'impianto prima che si possa verificare un qualsiasi problema che ne comprometta il corretto comportamento. Ieri personale tecnico della Kone, una delle imprese del raggruppamento che ha realizzato l'impianto, ha installato il sistema di sensori, collegato con la sede centrale dell'azienda che, in caso di necessità, allerta il personale sul posto. Battendo così i disguidi con l'allerta in tempo reale. Un sistema al passo con il nuovo impianto, inaugurato lo scorso 25 marzo dopo una lunga fase di lavori.

L'opera, costata 3,5 milioni, è al top per quanto riguarda la tecnologia, con la presenza di led, telecamere di ultima generazione e fotovoltaico.

QUI FONTIVEGGE

Una spinta tecnologica arriva anche per la zona di Fontivegge. In piazza del Bacio, dove è stata riqualificata e rimessa in funzione la fontana di Aldo Rossi, c'è il nodo dell'acqua a cascata che, quando c'è vento, bagna la piazza rendendola scivolosa. Il getto in particolare viene spesso deviato dall'area di raccolta dell'acqua «generando un pericolo di scivolamento per i pedoni, fruitori della piazza». Inoltre «l'acqua dell'impianto a circuito chiuso, così dispersa, deve essere reintegrata con acqua di acquedotto. Il suddetto reintegro comporta il consumo dei prodotti utilizzati per il trattamento della stessa». A delineare problema e soluzione una determinazione dirigenziale dell'unità operativa Energia e smart city del Comune, che prevede come rimedio «l'installazione di un anemometro sulla piazza, da collegare al Plc esistente (una centralina) che gestisce il funzionamento del gruppo di pompaggio della fontana, all'interno del locale tecnico posto al livello -1». Così, quando il vento soffierà troppo forte, la fontana rimarrà a secco. Sempre a Fontivegge la tecnologia, o meglio il potenziamento dell'illuminazione a led, scatta per provare a difendere un bene storico dai vandali. Il Comune, con la stessa ordinanza, si muove a causa della «necessità di potenziare l'illuminazione della fontana Borghese di Fonti di Veggio al fine di evitare atti vandalici notturni al monumento». Prevista l'installazione di un idoneo faro a led che sarà collegato al sistema di gestione computerizzato dell'illuminazione della fontana esistente.

Riccardo Gasperini



© RIPRODUZIONE RISERVATA Giovedì 17 Giugno 2021, 05:02