MOBILITÀ

In attesa che il Comune trovi una soluzione sulla questione del via libera per le nuove scale mobili Cupa-Pellini-Priori, sarà quantomeno prolungata l'ordinanza che prevede il semaforo verde per un'ora, la mattina, ai varchi di via della Sposa e via Cesare Battisti. Ma, almeno nel punto di accesso di porta Santa Susanna, potrebbe anche essere ampliata la forchetta. Una possibilità che sarà valutata a strettissimo giro, anche perché l'attuale ordinanza che regola gli orari è in vigore solo fino a fine mese. C'è dunque da prolungare )o modificare) il provvedimento, in attesa che si risolva la questione del collaudo del nuovo impianto meccanizzato. Fino al 31 questi gli orari: dal lunedì al venerdì divieto di transito e sosta da mezzanotte alle 7,30 e dalle 8,30 alle 12,30 dal varco di via della Sposa, mentre il provvedimento è in vigore da mezzanotte alle 7,30 e dalle 8,30 alle 13 al varco di via Cesare Battisti.

Nelle scorse ore il Comune ha spiegato la situazione. «Dalla nota inviata al Comune dagli uffici territorialmente competenti del Mit, non viene messo in discussione il montaggio della struttura né l'appalto diretto dal Comune, ma solo alcuni risultati di una prova di verifica normativa in caso di blocco della scala: in particolare viene contestata l'attivazione di alcune sicurezze della scala, anziché altre che gli uffici ministeriali si attendevano».

