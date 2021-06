LE REAZIONI

Prevenzione e repressione. Perché per contenere un fenomeno del genere, di dimensioni sempre più estese, servono entrambe le fasi. E così, se il questore Antonio Sbordone sottolinea come i provvedimenti dei sette Daspo-Willy e dei due fogli di via «rientra in una più ampia strategia, concertata con l'Amministrazione Comunale e altri attori istituzionali, al fine di assicurare la gestione della movida, contrastando abusi e degenerazioni.

Prevenzione e repressione, si diceva. Lungo il primo tracciato vanno invece l'ultima ordinanza del sindaco Andrea Romizi, che ha il punto saliente nel divieto di vendere in centro alcol d'asporto in qualunque contenitore dalle 23, e anche i controlli svolti nel primo fine settimana di zona bianca. Secondo quanto si apprende, oltre cinquanta tra poliziotti, carabinieri, finanzieri e agenti della polizia locale hanno svolto controlli durante le serate del week end, cui va aggiunto il contingente assicurato dai volontari della protezione civile. Un numero sicuramente importante ma che inevitabilmente si scontra con le dimensioni di un fenomeno sicuramente maggiori rispetto al pre-Covid, dal momento che al momento non esistono sagre, concerti, discoteche ed eventi di richiamo che possano alleggerire la pressione della movida sul centro storico. Una questione, fanno notare da Palazzo dei Priori, «di carattere nazionale» con diverse amministrazioni che hanno preso iniziative simili a quella di Romizi.

Di sicuro l'idea è quella di un'azione coordinata tra istituzioni e forze dell'ordine che da un lato migliori sempre di più la situazione e che dall'altro inizi a chiamare in causa anche le famiglie. Di certo, ragionano in Comune, vanno estesi i controlli anche alle aree del centro più nascoste dove in questo ultimo fine settimana ci sono state parecchie problematiche.

Mi. Mi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA Martedì 15 Giugno 2021, 05:01