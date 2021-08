Mercoledì 25 Agosto 2021, 05:01

LA VIOLENZA

UMBERTIDE Rapinato un anziano. Piazza delle Erbe è centralissima, eppure scarsamente frequentata specie la domenica, quando il Comune, che qui ha l'ingresso secondario, e l'ufficio dell'azienda del metano sono chiusi. Qui, intorno alle 11,30, un 29enne italiano di origini straniere, in evidente stato di alterazione alcolica, tenta di strappare la bici con cui sta passeggiando un pensionato che per resistere rimane ferito. Tutto inizia quando il giovane chiede una sigaretta. L'altro, 72 anni, non gliela nega. Ma reagisce di fronte al comportamento del ragazzo che arraffa l'intero pacchetto di bionde, ben visibile nel cestino anteriore della bici. Probabilmente cominciano a discutere, il 29enne prende la bicicletta, monta in sella e si allontana nonostante la convinta ed insospettata opposizione del proprietario. Il quale, mostrando una tenacia non da tutti, insegue chi lo ha rapinato ed in tempo reale contatta i Carabinieri. Una pattuglia della Stazione di Umbertide, in servizio di controllo del territorio, può intervenire con la massima tempestività, individuando e fermando il presunto malvivente per condurlo in caserma. Al termine degli accertamenti di rito, il magistrato di turno, Giuseppe Petrazzini, ne dispone l'arresto in flagranza ed il trasferimento al carcere di Perugia Capanne. L'accusa è di rapina aggravata. Nel trambusto l'anziano, che è già tornato in possesso della bici, ha riportato lesioni guaribili in una settimana per un colpo all'occhio inferto, sembra, con uno straccio arrotolato ed alle gambe mentre cercava di far valere le proprie legittime ragioni. W. Rond.

