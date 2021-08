Sabato 21 Agosto 2021, 05:01

L'EVENTO

Venerdì 27 e sabato 28 2021 tornano i tradizionali banchetti per la Festa del piccolo commercio. É lo Sbaracco, il saldo dei saldi che ormai, da qualche anno, ha preso piede anche in città e diventa l'occasione da una parte per i commercianti che chiudono la stagione dei saldi incassando e mettendosi in mostra in maniera originale, dall'altra per i consumatori che possono infilare qualche altro buon affari girando tra le bancarelle che annunciano l'evento. Ma l'occasione è buona anche per il centro che si anima di bancarelle e colori e si presenta in una foirma diversa anche i turisti che hanno riempito la città sin dall'inizio del mese.

Sbaracco - la festa del piccolo commercio torna l'ultimo fine settimana di agosto, facendo vivere a cittadini e visitatori due giornate interamente dedicate allo shopping in strada, tra le bellezze che solo il centro storico può offrire.

Artigiani e commercianti, spiegano gli organizzatori del Consorzio Perugia in Centro, animeranno con entusiasmo e passione le vie dell'acropoli e dei borghi che per l'occasione saranno arricchite dagli stand allestiti davanti alle vetrine dei negozi: protagonista, come di consueto, sarà il saldo dei saldi di fine stagione ovvero uno sconto ulteriore rispetto a quello già praticato durante il periodo dei saldi estivi.

L'iniziativa è promossa e organizzata dal Consorzio Perugia in Centro con il patrocinio del Comune di Perugia. Giunto alla 15' edizione, Sbaracco è ormai divenuto un appuntamento irrinunciabile nell'agenda di perugini e non, che per l'occasione vanno a caccia di affari lungo le vie e tra i vicoli della città.

Entrambi i giorni si parte alle 10 nelle aree di corso Vannucci e le vie limitrofe, via dei Priori, via Oberdan, corso Cavour, via Marconi e viale Indipendenza, dove decine di negozi esporranno i propri prodotti all'esterno con sconti irripetibili, offrendo così la possibilità di girare le vie del centro all'aria aperta, in ottemperanza a tutte le misure previste dalle disposizioni vigenti in materia sanitaria.

Non solo abbigliamento, accessori e calzature, ma anche beni per la persona, monili, prodotti di erboristeria, profumi e articoli per il benessere, casalinghi, articoli regalo, occhiali, articoli sportivi, artigianato e giocattoli. A fare da cornice bar, gelaterie, ristoranti e pizzerie proporranno a cittadini e visitatori tipicità e prelibatezze per accompagnare al meglio le giornate più convenienti dell'estate. Per tutte le informazioni e per conoscere l'elenco dei negozi aderenti visita la pagina Facebook / Instagram Enjoy Perugia. Sono decine le attività, anche appena fuori dall'acropoli, che partecipano all'iniziativa.

