6 Aprile 2021

(Lettura 2 minuti)







IL DRAMMA

In un tragico incidente stradale, avvenuto nella tarda serata di sabato, vigilia di Pasqua, in vocabolo Prati nei pressi di Castiglion della Valle, sulla strada che va verso Pilonico Materno, ha perso la vita il ventiduenne perugino Manuel Vittori, che viaggiava a bordo di una Fiat Panda.

La tragedia ha lasciato nel dolore i suoi e nel cordoglio generale la città. Della partecipazione cittadina si è fatto interprete l'assessore Gabriele Giottoli che, a nome dell'amministrazione comunale, ha espresso il cordoglio per la morte immatura del giovane stringendosi affettuosamente ai famigliari. Attualmente si è nell'attesa che venga chiarita la dinamica dell'incidente, occorso senza testimoni.

Ad operare sono i carabinieri della compagnia di Todi intervenuti sul posto insieme ai sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che certificare il decesso del giovane, e ai vigili del fuoco della centrale di Madonna Alta che con una auto gru hanno recuperato l'auto incidentata, poi posta sotto sequestro per disposizione del sostituto procuratore.

Il magistrato ha anche disposto l'esame necroscopico sul corpo, per l'esecuzione del quale non è ancora stata annunciata una data. I carabinieri e i vigili del fuoco hanno fatto rilievi per tutta la notte, rilievi che sono proseguiti anche nella mattina di Pasqua per i necessari riscontri onde escludere definitivamente il coinvolgimento di altri nell'incidente, ipotesi attualmente non presa in considerazione. Manuel Vittori avrebbe sbandato autonomamente, anche se non sono ancora chiari i motivi. Da una prima sommaria ricostruzione, tra le possibili cause sembrerebbe che l'incidente si possa attribuire alla perdita di controllo della Fiat Panda sulla quale viaggiava, presumibilmente anche per la strada resa sdrucciolevole per la pioggia che ha favorito l'uscita dalla carreggiata. Al momento non ci sarebbero altri veicoli coinvolti.

L'allarme ai soccorritori è stato dato da un altro automobilista transitato dopo l'incidente e che ha notato l'utilitaria nel campo che fiancheggia la strada. Il ragazzo è stato sbalzato fuori dell'abitacolo e sarebbe morto sul colpo, il che ha aperto una serie di interrogativi, sia sulla velocità di marcia, sia sulla compatibilità di questa con le condizioni della carreggiata, che sul fatto se il giovane indossasse o meno la cintura di sicurezza. Dalle indagini si attendono risposte a tutte queste dinamiche. Sul posto della tragedia sono arrivati anche i genitori ancora increduli e straziati dal dolore.

Ancora una giovane vita strappata agli affetti dei suoi e agli amici, una serie senza soluzione di continuità di tragici eventi che vedono involontari protagonisti giovani le cui vite sono legate a casualità senza controllo, ma talora anche a leggerezze da inosservanza di norme basilari e talora preda di eccessi. Tanti i messaggi di affetto, anche attraverso i social network, con cui amici e conoscenti hanno voluto ricordare Manuel. C'è anche chi se la prende con le condizioni della strada.

Luigi Foglietti

© RIPRODUZIONE RISERVATA