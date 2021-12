Martedì 21 Dicembre 2021, 05:01

Saranno le eleganti signore a quattro ruote che fecero sognare gli automobilisti degli anni 50, 60 e 70 a rendere attraente il calendario Aci 2022 dedicato alle auto d'epoca. Il calendario è sponsorizzato da Domauto e contiene 14 scatti realizzati dal fotografo Luigi Gargiulo all'Autodromo di Magione.

Il tutto presentato al Galaci 2021, che si è svolto nella sala Raffello dell'Hotel Brufani Palace, durante il quale l'Aci Perugia ha premiato eccellenza, dinamismo e intraprendenza. Riconoscimenti sono andati alla Pambuffetti di Trevi, che ha realizzato la PJ-01, una super car da 700 cavalli, adatta sia alla pista che alla strada, e a I 4 di Colombella' Fernando Grelli, Giuseppe Grelli, Domenico Minelli e Gianpaolo Vannocci, che 48 anni fa, in piena austerity, andarono a Roma a vedere la partita della Lazio, a bordo di una 500 a pedali. Infine, premio alla carriera a Maria Elena Abbozzo, del Pubblico registro automobilistico dell'Aci. Due gli appuntamenti della diciassettesima edizione del GalAci, il tradizionale evento che celebra il mondo dell'Automotive e del Motorsport umbri. Primo step venerdì 17 a Perugia, dove sono stati consegnati i riconoscimenti istituzionali, secondo step a gennaio con la premiazione per gli sportivi che si sono distinti nelle attività del 2021. Molto lavoro quindi per il presidente Ruggero Campi e la direttrice Maria Elena Milletti, per consegnare i numerosi riconoscimenti. A premiare sono stati anche il prefetto Armando Gradone, Francesca Pasquino, presidente Autodromo dell'Umbria, e Fabrizio Fondacci, giudice di gara internazionale. Primi a salire sul podio i collaboratori di GuidAci service, Nicoletta Cozzari, Roberta Tosti, Claudio Mencarelli, Roberta Marchionni, Daniela Morra, Sabrina Gigliarelli, Francesca Protani, Alessandro Barbi, Maurizio Bocchini, Matteo Maria Gualtieri, Rosalba Rogo, Fabio Pascolini, Roberta Mariucci, a seguire i collaboratori dell'Autodromo dell'Umbria, Carlo Bistarelli, Italo Rossetti, Clelia Aisa, Stefano Errigi e Noemi Mazzoleni, poi i titolari delle delegazioni Aci e delle agenzie di pratiche auto che si sono contraddistinti per il dinamismo e la capacità innovativa in tempo di pandemia: Cars sas, Planet car snc, Agenzia Tuderte srl. Ma anche 4 Ruote srl di Proietti Domenico. Premiato, inoltre, il trio formato da Alfredo Mattiroli, Bruno Zucchetta e Riccardo Dentini per Aci Golf.

Luigi Foglietti