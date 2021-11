Mercoledì 24 Novembre 2021, 05:01

Sara Villa si definisce timida e confessa di essere alla ricerca della forza per superare le sue insicurezze, ha venti anni, occhi celesti, capelli biondi, lavora in una compagnia di assicurazione, vive a Bastardo di Giano dell'Umbria, e da lunedì è Miss Umbria 2021.

La fascia, che le apre le porte per la finale dell'82esima edizione del concorso Miss Italia, le è stata assegnata lunedì sera al Perugia Centro Congressi dell'Hotel Giò Jazz al termine delle tradizionale sfilate dinanzi alla giuria. «Ho concorso per superare le mie insicurezze, soprattutto quella sulla mia magrezza ha esordito Sara Villa raggiante dopo aver indossato la fascia di Miss Umbria ora sento che la mia autostima è aumentata». Aspettative? «Spero di andare più avanti possibile nel concorso e sognerei un futuro televisivo, ma fino ad ora l'insicurezza mi aveva sempre bloccato». Da Bastardo verso il mondo? «Un passo abbastanza grande, comunque Bastardo mi piace perché c'è tutto, e per il momento sto bene qui, ma sono pronta a fare un passo avanti anche lungo».

Al concorso per la finale regionale, organizzato dalla Delta Events, l'agenzia esclusivista del concorso Miss Italia per l'Umbria, hanno partecipato una trentina di bellezze tutte nostrane che si sono contese sei titoli regionali: Miss Cinema Umbria, Miss Eleganza Umbria, Miss Sorriso Umbria, Miss Sport Umbria, Miss Miluna Umbria, Miss Be Much Umbria. Il titolo di Miss Rocchetta Umbria era già stato assegnato in agosto durante una serata speciale organizzata a Gualdo Tadino. Arduo il compito della giuria che era composta dal personal trainer dei Vip Tommaso Capezzone, dal produttore cinematografico Luca Mastrangelo, dallo chef Bruno Brunori e dalla titolare di Balù Moda Ilaria Fiocchetti. Ma nella vesta di vere esperte c'erano anche le ex miss Claudia Casciani, Miss Umbria 2015, Leila Rossi, Miss Umbria 2019 e Giorgia Vitali, Miss Sport Italia 2019. Mario Gori navigato regista ha ambientato la sfilata sul palcoscenico dell'auditorium, non sulla tradizionale passerella con red carpet, e lì davanti alla giuria e al pubblico le ragazze si sono mostrate con gli abiti di Balù Moda, con creazioni moda mare e ovviamente con il tradizionale body da gara.

LE ALTRE PREMIATE

La classifica vede al secondo posto Asia Carrazza, 21 anni di Città di Castello, in precedenza eletta Miss Rocchetta Bellezza Umbria 2021. Terza classificata Sofia Fucini, 18 anni di Perugia, Miss Cinema Umbria 2021. Miss Eleganza Umbria Carolina Scarscielli, 19 anni di Città di Castello; Miss Sorriso Umbria Anna Giulia Fossatelli, 18 anni di Terni; Miss Sport Umbria Martina Favaro, 25 anni di Gualdo Tadino; Miss Miluna Umbria Maria Letizia Gramaccia, 22 anni di Gualdo Cattaneo; Miss Be Much Umbria Camilla Farnesi, 21 anni di Todi. I sette titoli assegnati consentiranno alle ragazze che li hanno conquistati di accedere alla prefinale nazionale che avrà luogo a Roma il 28 e 29 novembre dove arriveranno in duecento da tutta Italia. Solo venti di loro però accederanno alla finalissima nazionale che avrà luogo a dicembre probabilmente non più a Jesolo, ma con un ritorno a Salsomaggiore.

Luigi Foglietti