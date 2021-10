Venerdì 29 Ottobre 2021, 05:02

L'ARTISTA

GUBBIO Radici diverse, nell'unica impronta fortissima, che fanno della cantante Sara Marini un'eugubina a tinte sarde che rivendica orgogliosamente tutto il suo patrimonio genetico e umano, come in A babbu mannu, il nuovo singolo con la voce sua e di Fabia Salvucci. La produzione è presente in tutte le piattaforme digitali (https://bfan.link/a-babbu-mannu) e nasce in lingua sarda dalla penna di Pietro Fadda. Anticipa l'album Djelem do Mar - Voci Oltre in uscita a metà novembre. «Il testo pieno di rammarico - viene evidenziato nel raccontare la composizione di Sara Marini, Lorenzo Cannelli e Fabia Salvucci - ai limiti dell'indignazione per le profonde ingiustizie che affliggono il terzo mondo è stato la scintilla che ha acceso la composizione di questo brano in un periodo complesso come quello dei lunghi mesi di lockdown». Gli arrangiamenti sono di Djelem Do Mar con il coinvolgimento dei musicisti Lorenzo Cannelli al piano, Paolo Ceccarelli alla chitarra elettrica, Michele Fondacci alla batteria, Franz Piombino al basso, Alessia Salvucci ai tamburi a cornice. La direzione del suono è di Stefano Saletti, la registrazione e il missaggio di Walter Lanzara, il master di Fabrizio De Carolis, foto e concept Isabella Sannipoli, la grafica di Manuela Huber. «Più che cantare - dice Sara Marini - suono uno strumento complicatissimo che è la mia voce: un modo di esprimersi, di far conoscere quello che sei. È sentimento, passione, adrenalina, è toccare l'anima delle persone». Sara è un'appassionata ricercatrice, con l'esperienza presso l'accademia Percentomusica di Roma diretta da Massimo Moriconi.

Massimo Boccucci

