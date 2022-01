Giovedì 6 Gennaio 2022, 05:01

Sarà il Quartetto Indaco, sabato alle 19 alla Sala dei Notari, a tenere a battesimo la seconda parte della stagione concertistica degli Amici della Musica di Perugia. Un appuntamento che avvierà il fitto calendario di concerti nato dall'incontro tra la stagione promossa dalla Fondazione Perugia Musica Classica onlus e la Stagione musicale del teatro Cucinelli, curata dalla Fondazione Brunello e Federica Cucinelli. A Perugia il giovane ma già affermato gruppo di archi eseguirà il breve Preludio di Ernest Bloch, il Quartetto di Germaine Tailleferre e il Quartetto di Nino Rota. Il programma sarà completato da una delle pagine più note di Johannes Brahms, il Quartetto in la minore op. 51 n. 2. Info e biglietti: perugiamusicaclassica.com

Si avvia alla conclusione l'edizione 2021 de Illuminiamo il Natale, programma di eventi organizzati dalla Pro Loco Santa Lucia. «Un'edizione che - afferma Donatella Seppoloni, presidentessa della Pro Loco - pur presentando a tratti complessità organizzative dovute alla risalita dei contagi da Covid-19 , ci ha permesso di riattivare i legami fra le persone, recuperare la partecipazione e valorizzare il nostro quartiere, come ci eravamo prefissi sin dall'inizio».

Il Piedibus del Benessere Christmas Edition oggi condurrà i partecipanti alla scoperta dei presepi in corso Cavour e in Borgo Sant'Antonio. Domenica sarà la volta dell'Ipogeo di San Manno. Come di consueto, la partenza del percorso è prevista alle ore 15.30 dal Parco della Pro Loco di Santa Lucia.