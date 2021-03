16 Marzo 2021

(Lettura 1 minuto)







AMBIENTE

ASSISI «Valori entro la norma per i parametri di biossido di zolfo, biossido di azoto, monossido di carbonio, ozono e benzene a Santa Maria degli Angeli nei pressi delle ex fonderie Tacconi». Lo rende noto il sindaco Stefania Proietti dopo aver preso visione dei risultati del monitoraggio ambientale, in particolare della qualità dell'aria, avviato a settembre grazie a un protocollo elaborato e siglato da Comune di Assisi, Arpa e Usl con la collaborazione di ricercatori e gruppi di cittadini.

Per quanto riguarda invece il particolato Pm10 e Pm2.5 «le medie del periodo - aggiunge il primo cittadino - sono al di sopra delle soglie di valutazione superiore con 14 superamenti per il Pm10 del limite delle medie giornaliere».

Nell'indagine dell'Arpa sono stati effettuati i raffronti dei risultati emersi nelle postazioni di Santa Maria degli Angeli con quelli di Perugia Ponte San Giovanni e Foligno. Ed è stato sottolineato che gli indici e i valori giornalieri, per esempio, del Pm10 sono in posizione intermedia: superiori a quelli di Perugia (che nel 2020 non ha superato i limiti) e inferiori a quelli di Foligno (che ha superato il limite delle medie giornaliere). Per quanto riguarda i microinquinanti non si evidenziano criticità nelle concentrazioni di metalli pesanti, con valori confrontabili con altre realtà regionali. Per le diossine però si registra un valore di concentrazione leggermente superiore ai valori che si rilevano nel resto della regione.

Massimiliano Camilletti

© RIPRODUZIONE RISERVATA