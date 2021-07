Mercoledì 28 Luglio 2021, 05:01

IL PUNTO

Crescono le richieste di tamponi e di conseguenza le code al drive through di Santa Lucia. Al punto che da ieri è tornata in vigore l'ordinanza comunale che prevede modifiche alla viabilità, riproposte per evitare disagi alla circolazione nella zona fra via Cortonese e Pian di Massiano. Ieri la mattinata sembra essere scorsa senza troppi problemi, anche se c'è chi ha parlato di una lunga attesa in strada. Una attesa fastidiosa per via del grande caldo che si è fatto sentire già dalle prime ore della mattina, come ha fatto notare una mamma che era in attesa con i figli in auto. Da questo punto di vista ha aiutato il cielo coperto. Verso le 11 ad esempio chi era in attesa del proprio turno ha infatti commentato così: «almeno non siamo ad aspettare sotto al sole». In quel momento fuori dal cancello della postazione per i tamponi c'erano 34 macchine, tutte incolonnate nella corsia preferenziale istituita con l'ordinanza comunale, come nei mesi scorsi, durante la fase più acuta della pandemia che oggi torna a far paura. Forse anche per questo, e in tanti casi per la necessità di avere il green pass quando non è ancora stato fatto il vaccino, si è registrato l'assalto ai tamponi. In fila ieri mattina persone di tutte le età.

Due ragazzi attendevano con gli sportelli dell'auto aperta nei momenti di blocco del flusso, ascoltando musica. «Pare proceda abbastanza rapidamente». Due macchine più avanti c'era chi non la pensava così: una giovane donna ha deciso di lasciar perdere, uscendo di colpo dall'incolonnamento, per la verità qualche momento dopo diventato più scorrevole. Non è da escludere che, come accade per i vaccini, non tutti si siano presentati all'orario stabilito, favorendo così momenti di sovraffollamento. Per questo nelle scorse ore dalla Usl Umbria 1 è stato rifatto un appello chiaro: «Si invitano i cittadini a rispettare gli orari e i giorni di convocazione».

Di certo ieri le modifiche alla viabilità hanno colto di sorpresa non poche persone. Molti, arrivando dalla zona del percorso verde, hanno imboccato strada Santa Lucia, che è diventata a senso unico da via Pigafetta in poi. La corsia di sinistra è riservata a chi deve solo transitare in quel punto, quella di destra invece a chi deve fare il tampone. Lo scorso inverno, nel momento di maggiore assalto, si sono verificati code e disagi nonostante il provvedimento che però ieri, anche per numeri molto ridotti rispetto al passato, pare aver funzionato. Sempre da ieri è attivo anche il nuovo orario: la postazione tamponi nel parcheggio di Umbra Acque, è operativa dalle ore 8 alle 13 (non più dalle 8 alle 14).

A proposito di strutture sanitarie, ieri alcuni cittadini hanno parlato di tempi lunghi al Cup di piazzale Europa. Tante persone presenti sia dentro che fuori dalla struttura, con qualche attimo di agitazione, come raccontato da chi era sul posto, per il rispetto delle distanze di sicurezza tra persone.

© RIPRODUZIONE RISERVATA