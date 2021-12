Sabato 4 Dicembre 2021, 05:02

SANTA BARBARA

Più di millecento interventi al mese. Ovvero, una quarantina di emergenze al giorno. Ogni giorno. Numeri come al solito impressionati. E non potrebbe essere diversamente, perché i vigili del fuoco portano «il soccorso a chi chiede aiuto». E sono in tanti, quotidianamente, a chiedere aiuto. E oggi, nel giorno della patrona Santa Barbara, quell'inciso sul soccorso a chi chiede aiuto verrà cantato ancora più forte dai vigili del fuoco di Perugia. Sempre in prima linea.

Incendi, incidenti stradali, soccorso e ricerca persone, incendi boschivi e allagamenti, oltre ovviamente alle emergenze legate al Covid: questo, il quadro dei tantissimi interventi condotti dai vigili del fuoco in un anno. «Particolare impegno è stato necessario anche per fronteggiare l'emergenza legata agli incendi boschivi, facendo rientrare, la scorsa estate, tra una delle più critiche degli ultimi anni» fanno sapere dal comando provinciale di Madonna Alta. Complessivamente da inizio anno ad oggi sono stati effettuati 13542 interventi di soccorso.

«Il 4 dicembre rappresenta - dicono ancora dal comando dei vigili del fuoco - da sempre anche un momento simbolico di celebrazione per tributare il riconoscimento dovuto e sentito a tutti coloro che nello svolgimento del proprio dovere, hanno sacrificato la loro vita nell'adempimento del dovere. A loro, ai nostri colleghi che non ci sono più, ed ai loro familiari, viene dedicata, con profondo deferenza e con tanta commozione, da sempre, questa giornata».