16 Maggio 2021

IN CITTÀ

GUBBIO Non era deserta stavolta piazza Grande quando, a metà pomeriggio, il vescovo Luciano Paolucci Bedini è arrivato con don Mirko Orsini e il diacono Edoardo Pifarotti portando la reliquia di Sant'Ubaldo per benedire la città. Ad aspettarlo il sindaco Filippo Mario Stirati con il Gonfalone e tanti curiosi che si sono tenuti a distanza dalle figure istituzionali che hanno rinnovato il rito di un anno fa quando però erano soli in un silenzio assordante. E' stato questo il segno per sottolineare la giornata della Festa dei Ceri priva delle sue emozioni che la corsa sa trasmettere e nell'occasione soprattutto l'invocazione della protezione dopo le scosse di terremoto. Serviva qualcosa di fortemente simbolico nel trambusto delle reazioni per il sisma che non ha provocato danni particolari ma ha lasciato tanta apprensione. La città ha provato a reagire tra qualche ceraiolo che ha voluto comunque indossare la divisa, i raduni nelle case per vivere comunque il 15 maggio frenato dalle misure anti-Covid e i bambini che hanno rispolverato i Ceri di piccole dimensioni fatti artigianalmente per corse improvvisate nei vicoli. Il clima della festa è stato sopraffatto dall'ansia per il terremoto e l'amarezza per le misure restrittive che ancora una volta hanno privato dei Ceri rimasti sui piedistalli nella basilica sul monte Ingino. A turbare tutto anche il manifesto del cosiddetto Comitato eugubino 15 maggio che annunciando la costituzione ha espresso il dissenso per il riconoscimento della Festa dei Ceri come patrimonio immateriale dell'Unesco, opponendosi a qualunque ente Ceri e al tavolo dei Ceri.

M. Boc.