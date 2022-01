Martedì 25 Gennaio 2022, 05:00

LA VICENDA

MAGIONE «Siamo veramente delusi e arrabbiati» dice Simone Cittadini, presidente della Proloco di Sant'Arcangelo nel vedere disattese le tante promesse ricevute da Poste italiane sul mantenimento dell'Ufficio postale che dovrebbe operare in quella che è la frazione più popolosa e importante del comune di Magione e soprattutto quella con il maggior numero di presenze turistiche.

«Abbiamo scritto al responsabile delle relazioni della macro area centro nord di Poste italiane Paolo Pinzani, al direttore provinciale Angela Martino, a Fortunato Iiliri responsabile per l'Umbria e la Toscana e al sindaco di Magione, ma l'orario dell'ufficio rimane ridotto mentre è urgente che le giornate di apertura tornino normali, cioé dalle tre attuali alle sei alla settimana con in più l'istallazione di un necessarissimo post bank».

Questo dice mentre partecipa alla manifestazione tenutasi ieri mattina alla quale ha partecipato la popolazione che ha trovato una sponsorizzazione del capogruppo del Partito democratico in Regione, Simona Meloni. La riduzione delle ore di apertura provoca forti disagi a tutti anche alla luce del fatto che quando fu chiuso lo sportello di Unicredit moltissimi avevano trasferito i propri conti presso l'ufficio postale avendo ricevuto assicurazioni per un migliore servizio.

Lo storico Gianfranco Cialini, indignato precisa: «Poste Nazionali ci avevano assicurato che la riduzione di orario fosse di carattere temporaneo e legata solo alla emergenza in corso e nella comunicazione si sottolineava che si sarebbe provveduto al progressivo ripristino della consuetudine operativa, così ci sentiamo presi in giro». Allora, dicono Cittadini e Cialini: «Ci resta una sola cosa da fare: invitare gli abitanti di Sant'Arcangelo a ritirare i loro depositi dall'Ufficio Postale, e non dovrebbero essere pochi».

Luigi Foglietti

