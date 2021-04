11 Aprile 2021

(Lettura 2 minuti)







LA BELLA NOTIZIA

MAGIONE Uno slancio di generosità arriva da una piccola frazione lacustre in questa crisi pandemica che sta colpendo duramente tutto il settore della ristorazione, e non solo. Un giovane pizzaiolo ha deciso di offrire pizze alle persone più bisognose che potranno chiamarlo è presentarsi alla sua pizzeria nel massimo dell'anonimato. Saverio Posti e la mamma Maria Antonietta Fuso, nonostante il suo ottanta per cento in meno di fatturato registrato negli ultimi tempi, non si sono persi d'animo e oltre a continuare a sfornare pizze per i loro affezionati clienti tra asporto e consegna a domicilio, scelgono ora di pensare anche al prossimo più in difficoltà.

Offrire pizze nella serata di mercoledì 14 non è però il loro primo gesto di solidarietà. Infatti, tempo fa, la pizzeria Perla Nera di Sant'Arcangelo ha deciso di aiutare gli altri offrendo di fare una piccola spesa alimentare portandola direttamente a casa delle famiglie che hanno aderito all'offerta di aiuto, arrivando perfino nel ternano, nei pressi di Città di Castello e Bastia. Sette famiglie in tutto e tutto a proprie spese, per tenere fede alla promessa di generosità gratuita. Ora Saverio rilancia con le sue golose pizze, e per essere sicuro che qualcuno possa aderire ha contattato pure la parrocchia di Magione e messo un annuncio sui social per pubblicizzare il suo gesto. «Speriamo di ricevere richieste da persone davvero bisognose - dice Saverio Posti - Noi siamo in difficoltà, è vero, ma con mia mamma pizzaiola siamo pronti a fare questa iniziativa. Per ora abbiamo pensato all'asporto poi vedremo quante persone ci chiameranno: se ci fosse adesione, come spero, la prossima iniziativa organizzeremo anche la consegna a casa. Speriamo nelle adesioni, quindi, e diciamo alle persone di non essere timorose. Ho contattato anche il parroco per dirgli che se ha persone di farmi chiamare. Siamo tutti in difficoltà, ma un piccolo aiuto non si nega a nessuno». Con un appello: «Vi chiediamo di lasciare il posto a chi ne ha veramente bisogno per poter dare un pizzico di sorriso a più di qualcuno in questi momenti difficili».

Selenio Canestrelli